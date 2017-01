Kurdi v Siriji in spletna omrežja

FLICKR: Kurdishstruggle, Pešmerge in YPG v Kobaneju (Peshmerga & YPG in Kobane). Dodano na splet 13. novembra 2014. Creative Commons (CC BY 2.0).

V Mali galeriji Cankarjevega doma v Ljubljani bo od 25. januarja do 26. marca v okviru festivala Tolstoj, iskalec resnice na ogled tematska razstava Vojna in WWW, ki jo je pripravil kurator Jan Babnik (fotografski teoretik, urednik revije Fotografija) ter sodelavca Iza Pevec in Uroš Abram. Gre za projekt spletnih prikazov vojne, natančneje trenutne vojne v Siriji ter kurdskih frakcij, vpetih v boje. Razstava se večinoma osredotoča na gradivo, ki je nastalo s strani predstavnikov kurdskih frakcij v Siriji, objavljeno na družbenih omrežjih in na uradnih spletnih straneh.

Izhodišče tematske skupinske fotografske razstave je Tolstojeva filozofska misel, ki jo je razvijal v svojih literarnih delih. Bolj kot v polju politike je Tolstoj videl izhod v notranji, moralni preobrazbi človeka. Za njegove realistične opise pogosto pravijo, da so v svoji skrbni natančnosti in pozornosti za detajle kot hipni izseki iz časa, kot zgodovinski spomeniki – kot fotografije, torej. Tolstojevo leposlovje je prežeto s fotografijo. Realizem naj bi bil zavezan zvestemu opisovanju resničnosti, dokumentarizem pa ustvarjalni obravnavi resničnosti.

Čeprav za vse vojne velja, da so vedno tudi vojne podob, se je ravno to v današnjem času intenziviralo skorajda do skrajnosti. Danes so spletna družbena omrežja stare reprezentacijske paradigme dodobra postavila na glavo. Sodobne vojne vse bolj postajajo vojne reprezentacij – in za razliko od prejšnjih te nastajajo pri samih udeležencih. Številni blogi, Youtube kanali, Flickr, Pinterest in Instagram arhivi tvorijo niz vizualnih ikon, simbolov, toposov – tako rekoč spletno vojno "krajino," s katero se tako ustvarjalci kot gledalci tako ali drugače identificiramo.

Ustvarjalci razstave so pri iskanju gradiva uporabljali predvsem iskalne besede Rojava, YPG, YPJ in PYD, ki označujejo kurdsko območje, ter kratice največjih kurdskih političnih in vojaških frakcij v Siriji. Razstava je plod prepuščanja spletnemu povezovanju, navezovanju, prepletanju in spletanju informacij. Predvsem pa je ta razstava omejena na gradivo, nastalo pri predstavnikih kurdskih frakcij v Siriji ter objavljeno na družbenih omrežjih in na uradnih spletnih straneh. To je razstava o realizmu predstavljanja v času spletnih družbenih omrežij.

Po besedah Jana Babnika "gre bolj kot za zvestobo reprezentaciji in zvestemu opisovanju resničnosti podobam, objavljenim na spletnih omrežjih, za zvestobo določenim ideološkim, političnim in nenazadnje tudi vojnim ciljem. Realizem teh podob je tako vedno že ustvarjalen – namenjen določenemu občestvu. Rečemo lahko, da je izrazito dokumentaren. Projekt se osredotoča na male, spregledane vizualne zgodbe, ustvarjene s fotografijo, videom, simboli in diagrami. Je svojevrsten poskus uvida in predstavitve aktualnega političnega in vojnega dogajanja na trenutno enem izmed medijsko najbolj izpostavljenih delov sveta – in to skozi spletne arhive podob. In pri tem poskusu projektu pomaga ravno temeljna neukročenost aparata fotografije – nekaj je namreč na fotografski podobi, kar pove hkrati več in hkrati manj, kot si želijo ustvarjalci podob, nekaj je na fotografiji, kar govori hkrati o tistem, kar je v njih vključeno, in tudi o tistem, kar je iz njih izključeno. Vojna in WWW je razstava o posameznikih, zgodovini, verodostojnosti, realizmu podobe v času spletnih družbenih omrežij, ki skuša pozornost usmeriti na posameznike, vpete v "zgodovino" – v aktualno politično in vojno vihro – in na njihovo (ne)moč predstavljanja lastnih zgodb."