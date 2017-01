Presenečenje v prvem krogu izbora kandidata francoskih socialistov

Nekdanjega predsednika vlade je v prvem krogu izbora kandidatov socialistov za predsednika Francije premagal pripadnik levičarskega krila Benoit Hamon

Benoit Hamon

© WikiCommons

V tekmi za kandidata socialistične stranke za predsednika Francije sta ostala nekdanji minister za izobraževanje Benoit Hamon in nekdanji predsednik vlade Manuel Valls. Hamon, ki je dobil nekoliko več glasov od Vallsa, pravi, da so volivci poslali jasno sporočilo, da upajo in si želijo odpreti novo stran v zgodovini levice v Franciji, poroča BBC. Hamon v drugem krogu lahko računa na podporo Arnauda Montebourga, ki se je uvrstil na tretje mesto in je prav tako pripadnik levičarskega krila socialistične stranke. Valls ima podporo predsednika Francoisa Hollanda. Ko je Holland sporočil, da se ne bo potegoval za nov mandat, je Valls decembra lani odstopil kot predsednik vlade in se podal v tekmo za kandidaturo.

Hamon predstavlja jezno, radikalno krilo socialistične stranke, ki se popolnoma distancira od predsednika Francoisa Hollanda. Kot oviro za uspeh na predsedniških volitvah vidi veliko nezadovoljstvo Francozov s socialistično stranko. Sedanji predsednik Francois Hollande se prav zaradi izjemno nizke podpore ni odločil za vnovično kandidaturo.

Hamon je po poročanju France24 relativno neznan politik in oboževalec kandidata za predsedniško nominacijo ameriške demokratske stranke Bernarda Sandersa. Avgusta lani je kot prvi napovedal, da se bo potegoval za kandidaturo za predsednika države. Ker je za medije dolgo veljal za »tretjega človeka«, je njegova zmaga v prvem krogu predizbora socialistov presenečenje.

Hamon socialna in ekološka vprašanja postavlja na prvo mesto. Digitalna doba po njegovih besedah zahteva nov socialni model, da bodo ljudje imeli več prostega časa, podjetja, ki uporabljajo robote namesto ljudi, pa bi morala plačati davek od dobička, ki ga ustvarjajo z njimi. Medtem ko kritiki pravijo, da je 35-urni tedenski delovnik prekratek, bi ga Hamon še skrajšal.

Za boj proti revščini bi uvedel temeljni dohodek v višini 750 evrov na mesec, ki bi ga dobil vsak francoski državljan, star 18 let in več, ne glede na to, ali je zaposlen ali ne. Uvedel bi ga postopno do leta 2022, vir za njegovo plačilo pa bi bilo povečanje davkov na premoženje. Hamon javno podpira legalizacijo marihuane. Slogan njegove kampanje je »Zagotoviti, da bo srce Francije spet bilo« (Faire battre le coeur de la France).

Slogan Francoisa Vallsa je »Močna republika, poštena Francija« (Une République forte, une France juste). Volivcem obljublja povečanje javnih izdatkov, dvig plač za učitelje, povečanje sredstev za univerze, znižanje davkov za gospodinjstva iz srednjega razreda, povečanje minimalne plače, povečanje policije in vojske. Več njegovih predvolivnih obljub je v nasprotju z njegovimi dejanji, ko je vodil francosko vlado. Med njimi je ukinitev člena 49-3 v ustavi, ki ureja odnos med vlado in parlamentom. Ta člen omogoča vladi, da lahko uveljavi zakon brez glasovanja v parlamentu.

Udeležba na predizboru socialistične stranke je bila po poročanju Neue Züricher Zeitung nizka. Udeležilo se ga je le 1,8 milijona volivcev. To je bistveno manj kot na predizboru kandidata konservativne republikanske stranke novembra lani. Takrat je štiri milijone Francozov podprlo nekdanjega predsednika vlade Francoisa Fillona za kandidata republikanske stranke za predsednika Francije.

Zdaj ankete javnega mnenja kažejo, da se bosta v drugi krog predsedniških volitev, ki bo maja, uvrstila Francois Fillon ter vodja skrajne desničarske stranke Nacionalna fronta Marine Le Pen.

Za zdaj kaže, da bo zmagal Fillon, ki med drugim obljublja znižanje davkov za podjetja, bolj prožno delovnopravno zakonodajo, odpravo 35-urnega delovnega tedna kot spodbudo za gospodarsko rast.