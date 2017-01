Trump bo začel z ukrepi za omejevanje priseljevanja

Novi predsednik ZDA uresničuje svoje predvolilne napovedi

Sporočilo Donalda Trumpa na Twitterju

© Twitter

Novi ameriški predsednik Donald Trump naj bi danes začel z ukrepi za omejevanje priseljevanja v ZDA, s čimer bo uresničil svoje napovedi iz volilne kampanje. Po poročanju medijev bo danes na ministrstvu za domovinsko varnost podpisal odloke o beguncih in nacionalni varnosti, v prihodnjih dneh naj bi sledili novi ukazi v zvezi s priseljevanjem.

Poročanje medijev, kot sta časnik Washington Post in televizijska mreža CNN, je na Twitterju posredno potrdil tudi Trump. "Jutri imam v načrtu velik dan glede domovinske varnosti. Poleg vseh drugih stvari, bomo zgradili zid," je tvitnil v torek pozno zvečer.

Izgradnjo zidu na 3200 kilometrov dolgi meji z Mehiko, ki bi jo spremljali tudi strožji ukrepi v zvezi s priseljevanjem, je Trump napovedal že ob začetku volilne kampanje. Kdaj bo zid stal na meji, sicer ni znano. Minister za domovinsko varnost John Kelly je namreč na zaslišanju pred imenovanjem dejal, da zid verjetno ne bo tako kmalu zgrajen, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

A glede na tvit in poročanje medijev bi lahko Trump ukaz za gradnjo zidu izdal že danes, na dan obiska mehiškega zunanjega ministra Luisa Videgaraya v Washingtonu.

Trump je v kampanji tudi napovedal omejitev priseljevanja iz muslimanskih držav. Odloke v zvezi s tem bo po napovedih podpisal v četrtek, z njimi pa bo omejil priseljevanje in vstop v ZDA za begunce in druge državljane iz držav, ki imajo težave s terorizmom, kot so Irak, Iran, Libija, Somalija, Sudan, Sirija in Jemen. Washington Post piše, da imajo državljani treh držav sicer že zdaj težave pri pridobivanju vizumov za ZDA.

Strokovnjaki za priseljevanje so za časnik povedali, da bo novi predsednikov ukaz za 120 dni zamrznil prihode vseh beguncev, vključno s sirskimi, 30 dni pa ne bi izdajali nobenih vizumov državljanom držav z večinskim muslimanskim prebivalstvom.

Trump se je pred volitvami zavzel tudi za ukinitev programa DACA za ilegalne migrante, ki so v ZDA prišli kot otroci. Program, ki ga je leta 2012 uvedel Trumpov predhodnik Barack Obama, omogoča več kot 750.000 neregistriranim migrantom, ki so v ZDA prišli kot otroci, da brez strahu pred izgonom živijo in delajo v ZDA. Po poročanju AFP ni znano, ali bo novi predsednik odloke v zvezi s tem programom izdal že ta teden.