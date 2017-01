Jutri končno nova Tarča, vodenje prevzema Erika Žnidaršič

Osrednja informativno-pogovorna oddaja na TV Slovenija jutri v novi preobleki. Urednikovanje Tarče prevzema Nataša Rijavec Bartha, vodenje pa Erika Žnidaršič.

Erika Žnidaršič v reklamni špici za nove oddaje v okviru četrtkovega Studia 3

© Facebook / RTVSLO

Kljub temu, da RTV Slovenija zaenkrat ostaja brez novega generalnega direktorja, so na vidiku že novosti. Oddajo Tarča, ki je lani v javnosti dvignila nemalo prahu, predvsem zato, ker je vodstvo odstavilo urednico Ilinko Todorovski (ta je bila zdaj imenovana na mesto varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev) in ker smo v debati o pravici žensk do splava poslušali mnenja nestrokovnih gostov, bo od zdaj vodila zgolj ena voditeljica - Erika Žnidaršič. Krmilo urednikovanja oddaje pa prevzema Nataša Rijavec Bartha, zdaj na nacionalki urednica uredništva notranjepolitičnih oddaj.

Kljub temu, da je bilo najprej v načrtu, da se (poleg koncepta) spremeni tudi ime oddaje, je na koncu prevladalo mnenje, da je bolje, če obdržijo že obstoječo prepoznavno znamko. Ob četrtkih bo tako dveurna oddaja z imenom Studio 3, ki bo sestavljena iz Tarče (ena ura), Globusa (30 minut) in Točke preloma (30 minut) – vse vključene oddaje bodo obdržale svoje ime, vendar bodo združene v skupen blok. Tako studio kot tudi grafična podoba bosta novi.

Pri ustvarjanju oddaje Tarča bo še vedno sodeloval tudi novinar Jure Brankovič, v ekipo pa med drugimi prihaja tudi novinarka Nataša Markovič. Raziskovalne zgodbe bo po naših informacijah pomagala snovati tudi ekipa štirih študentov, ki sestavljajo podatkovno-preiskovalno skupino. Slednja je zablestela lani v oddaji o razkritju gromozanskih preplačil in kaotičnega poslovanja naših javnih bolnišnic. Tokrat naj bi se dogovorili za redno in tesnejše sodelovanje, vendar ne nujno pri vsaki oddaji.

Prva oddaja v novi preobleki bi sicer morala biti na sporedu že takoj po novem letu, zaradi nam neznanih razlogov pa bo si boste lahko prvo ogledali šele jutri.