Minister proti delavcem

Počivalškovo zgražanje nad rezervno armado delovne sile

Predstavnik delodajalcev (ne pa minister) Zdravko Počivalšek.

V ponedeljek je bil v Odmevih na Televiziji Slovenija gost minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Razglabljal je o motiviranosti slovenskih delavcev. Iztočnico mu je dala novinarka, ki je poročala o iskanju delavcev za nočno izmeno v novomeški tovarni avtomobilov Revoz, in najprej je naštela, zakaj je takšno delo neprivlačno: gre za zelo naporno delo med deseto zvečer in šesto zjutraj, pa tudi za zelo negotovo delo, saj delavcev ne zaposli Revoz, ampak agencije za zaposlovanje. Agencijsko delo uporabljajo podjetja, ki ne vedo, koliko časa bodo potrebovala delavce, in želijo imeti možnost, da se jih preprosto in hitro znebijo. Revoz je sicer dobil toliko delavcev, kot jih trenutno potrebuje, vendar je dalj časa obveščal javnost, da bi si želel izbirati med več dovolj mladimi, psihično sposobnimi, treznimi in motiviranimi kandidati. To je po mnenju novinarke »nesporno pokazalo«, da je »na zavodu za zaposlovanje prijavljena cela armada ljudi, ki se jim enostavno ne splača delati, ker živijo od različnih oblik socialnih pomoči«.

Počivalšek je v komentarju potrdil to razmišljanje in dodal, da bo vlada »ta problem delovne sile rešila«. Poleg socialne zakonodaje naj bi se lotila tudi delovnopravne. Minister je napovedal zmanjšanje varnosti pogodbe za nedoločen čas, saj bi potem delodajalci manj pogosto uporabljali negotove oblike zaposlitve.

Ko je vlada leta 2013 nazadnje olajšala odpuščanje, se rast deleža negotovih zaposlitev ni ustavila. Še spornejše pa je zgražanje ministra in novinarke zaradi pomanjkanja zavzetosti za delo ter prevelike radodarnosti države. Seveda nista prva, ki sta zaznala, kako blizu so si prihodki brezposelnih in revnih zaposlenih. Ministrstvo za delo je lani izračunalo, da štiričlanska družina, v kateri starši delajo za minimalno plačo, na mesec prejme 1555 evrov, štiričlanska družina, v kateri so starši brezposelni, pa dobi le četrtino manj. To vedo tudi predstavniki humanitarnih organizacij, vendar drugače od vlade dodajajo, da minimalna plača ne zadostuje za dostojno življenje.

Vlada se je prejšnji teden odločila, da bo zvišala minimalno plačo za 1,8 odstotka ali s 604 na 614 evrov neto na mesec. Počivalšek »ostro nasprotuje« temu »tveganju za gospodarstvo« oziroma koraku stran od »izboljševanja konkurenčnega položaja gospodarstva v Sloveniji«, kot je zapisal na spletni strani ministrstva. Opozarja, da gospodarstvo bremena ne bo zmoglo, zato ga bo prevalilo na delavce z upočasnjenim zaposlovanjem in povečano uporabo negotovih oblik dela. »Minimalna plača ne sme biti instrument socialne politike,« je dejal. Zakaj jo potem sploh imamo, ni razložil.

Počivalšek je očitno vladni predstavnik delodajalcev, saj o iskanju delavcev za Revoz govori enako kot vodstva Revoza in agencij za zaposlovanje, o zvišanju minimalne plače pa enako kot predstavniki delodajalskih združenj. Nenavadno ni niti to, da so na njihovi strani celo nekateri novinarji. Zelo žalostno pa bi bilo, če imajo prav in Slovenija nima moči za občutno izboljšanje življenja ljudi.