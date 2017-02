Sklad za pravico žensk do splava

Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal izvršni ukaz o prekinitvi financiranja mednarodnih organizacij, ki pomagajo pri pravici žensk do splava

Ameriški predsednik Donald Trump, zdaj tudi borec proti pravici žensk do splava

© Michael Vadon / Flickr

Nizozemska vlada napoveduje ustanovitev mednarodnega sklada za pravico žensk do splava kot odziv na odločitev novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je podpisal izvršni ukaz o prekinitvi financiranja mednarodnih organizacij, ki pomagajo pri pravici do splava. Lilianne Ploumen, ministrica za zunanjo trgovino in razvojno sodelovanje, je po poročanju Independenta napovedala ustanovitev mednarodnega sklada, ki bo financiral projekte o kontroli rojstev, splavu in izobraževanju žensk v državah v razvoju.

Po ministričinih besedah bi sklad financirale vlade, podjetja in družbene organizacije, da bi prek njega v čim večji meri nadomestili sredstva, ki so jih do zdaj zagotavljale ZDA. Kot poroča Reuters, bodo organizacije, ki pomagajo pri pravici do splava, v prihodnjih štirih letih na podlagi Trumpove odločitve izgubile 600 milijonov dolarjev. V kolikšni meri bo nov sklad, ki ga predlaga Nizozemska, lahko nadomestil ta izpad, še ni znano.

Nizozemska je med državami, ki imajo najbolj liberalno politiko glede splava. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Herman van Gelderen pojasnjuje, da se odnosi med Nizozemsko in ZDA zaradi novega sklada ne bodo poslabšali. Ko so sprejete odločitve, ki škodujejo ženskam v državah v razvoju, moramo tem ženskam pomagati. Pri tem ne gre za politiko, ampak za te ženske, pojasnjujejo na nizozemskem zunanjem ministrstvu.

Po poročanju Dutch News so organizacije za pomoč ženskam lani s pomočjo, ki so jo dobile od Nizozemske, preprečile šest milijonov nezaželenih nosečnosti in pol milijona splavov. Nizozemska vlada še ni sporočila, koliko denarja je sama pripravljena zagotoviti za nov sklad, ki ga predlaga.

NLtimes navaja, da bo Trumpova prepoved prizadela predvsem ženske v Afriki. Svojo odločitvijo jim ni vzel le dostopa do varnih splavov, ampak tudi do zdravstvenega varstva nosečnic, spolne vzgoje in kontracepcije.

Trump je po poročanju STA podobno kot leta 2001 George Bush mlajši v ponedeljek podpisal izvršni ukaz o prekinitvi financiranja mednarodnih organizacij, ki po svetu informirajo ali pomagajo ženskam pri splavu. Financiranje je leta 1984 začel Ronald Reagan, Bill Clinton je financiranje obnovil, Bush mlajši ga je ukinil, Obama obnovil, Trump pa zdaj spet ukinil. V skladu s Trumpovim ukazom tuje nevladne organizacije, ki prejemajo finančno pomoč ameriške vlade, za informiranje ali splave ne smejo uporabljati sredstev, ki so jih dobile drugod.

Lilianne Ploumen razlaga, da prepoved ne vodi v manjše število splavov, ampak do bolj nevarnih praks, zaradi katerih so ženske lahko tudi življenjsko ogrožene. Izpostavila je mednarodno organizacijo Marie Stopes, ki je prejemala finančno pomoč ZDA. V naslednjih štirih letih bo po njenih podatkih zaradi izgube financiranja prišlo do 6,5 milijona nezaželenih nosečnosti, 2,2 milijona nevarnih splavov in 21.700 nepotrebnih smrti mater.