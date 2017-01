"Če bo vsaka država azilno politiko oblikovala sama, potem ne bo ostalo nič od evropskega sodelovanja"

Na namero slovenske vlade, da ne bo več sprejemala beguncev, je opozoril tudi Nils Muižnieks, komisar Sveta Evrope za človekove pravice. Slednji meni, da je zakon o tujcih grozna napaka.

Komisar za človekove pravice Nils Muižnieks

Potem ko je generalni sekretar Sveta Evrope Thorbjørn Jagland pisal premieru Miru Cerarju, je podobno pismo na predsednika državnega zbora Milana Brgleza naslovil še komisar za človekove pravice Nils Muižnieks. Tudi on je slovensko politiko pozval, naj zakona o tujcih ne sprejme. Zakon v sedanji obliki, ko predvideva popolno prepoved vlaganja prošenj za azil, bi po njunem mnenju pomenil kršitev pravice do mednarodne zaščite in dejansko odstop Slovenije od evropske konvencije o človekovih pravicah. Po Muižnieksovem mnenju zakon o tujcih pomeni prej grožnjo kot pa krepitev varnosti v regiji, na katero se sklicuje koalicija.

