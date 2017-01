Teroristični napad na muslimane v Kanadi

Strelski napad na mošejo pri Quebecu je zahteval šest življenj, osem ljudi pa je bilo ranjenih

Kanadski premier je napad na mošejo prek Twitterja označil za strahopetno dejanje. © Twitter

Strelski napad na mošejo v predmestju kanadskega mesta Quebec v istoimenski provinci je včeraj zvečer (okoli 20. ure po krajevnem času oziroma okoli 2. ure po srednjeevropskem času) v času molitve po najnovejših podatkih policije zahteval šest življenj, osem ljudi je bilo ranjenih. Kanadski premier Justin Trudeau je poudaril, da gre za teroristični napad na muslimane. Napad se je po poročanju kanadskih medijev zgodil okoli 20. ure v nedeljo zvečer po krajevnem času oziroma davi okoli 2. ure po srednjeevropskem času v predmestju Quebeca Ste-Foy severno od Montreala.

Napadalca, pokrita s smučarskimi maskami, sta po poročanju kanadskih medijev vdrla v mošejo v času večernih molitev in začela streljati. Po najnovejših podatkih policije sta ubila šest ljudi, osem pa ranila. Predsednik Islamskega kulturnega centra mesta Quebec Mohamed Yangui je sprva sporočil, da je napad zahteval pet smrtnih žrtev.

Policija je aretirala oba napadalca. Preiskava se nadaljuje, saj je morda vpletenih več oseb.

Ta mošeja pa je bila prizorišče napada že lani, ko so jo nestrpneži lani onečastili s svinjsko glavo pred vrati in napisom "dober tek". Podoben primer se je lani kar dvakrat zgodil tudi v Sloveniji, ko so anonimneži na gradbišče džamije v Ljubljani odvrgli svinjsko glavo.

Kanadski premier Justin Trudeau je preko Twitterja sporočil, da Kanada žaluje za žrtvami strahopetnega napada na mošejo. Kasneje je v sporočilu za javnost zapisal, da gre za teroristični napad na muslimane. Ob tem je poudaril, da sta raznolikost in strpnost do drugih ver dobra stran Kanade. "Kanadski muslimani so pomemben del naše narodne identitete," je še zapisal.

Premier province Quebec Philippe Couillard je po napadu pozval k ukrepanju proti vsakršnemu nasilju ter k solidarnosti z muslimani.

Podoben izraz podpore je dal tudi newyorški župan Bill de Blasio, ki je v nedeljo skupaj z več tisoč meščani protestiral proti predsedniku Donaldu Trumpu zaradi prepovedi vstopa sirskim beguncem in državljanom sedmih muslimanskih držav v ZDA.

Kanada je nedavno oznanila, da bo tistim, ki po prepovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa ne smejo vstopiti v ZDA, ponudila začasno prebivališče. "Naj zagotovim tistim, ki bodo imeli prepoved vstopa v ZDA, da bom uporabil vsa ministrska pooblastila, da jim zagotovim začasno prebivališče, če bo treba. Tako kot smo to počeli že v preteklosti," je na novinarski konferenci obljubil kanadski migracijski minister Ahmed Hussen, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump je v petek namreč ukazal 90-dnevno prepoved vstopa državljanom sedmih muslimanskih držav, prepoved vstopa beguncem za 120 dni in popolno prepoved vstopa beguncem iz Sirije. Hussen, sicer rojen v Somaliji, je dejal, da je Trumpova administracija dala zagotovila, da ameriška prepoved na Kanadčane z dvojnim državljanstvom ne bo vplivala. Ljudje iz sedmih muslimanskih držav z veljavnim kanadskim stalnim prebivališčem lahko vstopajo v ZDA, je dodal.

Hussen je zagotovil, da bo Kanada še naprej sledila migracijski politiki, osnovani na "sočutju", hkrati pa bo ščitila svoje državljane. "Pozdravljamo tiste, ki bežijo pred preganjanjem, terorjem in vojno," je povedal. Voditelji skupine kanadskih tehnoloških podjetij so kanadsko vlado pozvali, naj zagotovijo vize za začasne prebivalce v Kanadi. "Kanadska tehnološka podjetja razumejo moč vključevanja in raznolikosti misli in da talenti ter znanje ne poznajo meja," so zapisali v odprtem pismu.

Hussen je o predlogu dejal, da bodo preučili položaj in ga spremljali, hkrati pa dodal, da vlada o tem ni sprejela še nobene odločitve. Kanadska opozicijska Nova demokratska stranka je pozvala k izredni seji v parlamentu, na kateri bi govorili o Trumpovi prepovedi. V stranki menijo, da bo imela prepoved "katastrofalne posledice".

V Kanadi so po podatkih vlade med novembrom 2015 in januarjem 2017 sprejeli 39.670 sirskih beguncev. Za primerjavo, naj navedemo, da v Kanadi živi dobrih 36 milijonov državljanov.