Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

V Galeriji Velenje bodo odprli razstavo Arjana Pregla, na kateri bodo predstavljeni trije novi cikli slik, ki pomenijo presečišče med podobo, besedo in številko. V Galeriji Fotografija bodo predstavili projekt Varuhi žlice, ki je nastal kot plod sodelovanja med fotografinjo Manco Juvan, novinarko Sašo Petejan in zgodovinarko Urško Strle. Na različnih prizoriščih v Ljubljani bo tretje leto zapored potekal festival in konferenca MENT Ljubljana; v glasbenem delu se bo predstavilo 50 nastopajočih od Rusije do Islandije in od Makedonije do Estonije, močna pa bo tudi slovenska udeležba.

Četrtek, 2. februar

V Galeriji Velenje bodo ob 19.00 odprli razstavo Arjana Pregla z naslovom 1000 besed in druge slike. Predstavljeni bodo trije novi cikli slik, ki pomenijo presečišče med podobo, besedo in številko. Slikar, ilustrator in kolumnist se z deli odziva na socialno-politične dnevne situacije na humoren in ironičen način.

V Galeriji Fotografija Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Varuhi žlice, ki govori o ohranjanju spomina na internacijo v italijanskih koncentracijskih taboriščih med 2. svetovno vojno. Projekt je nastal kot plod sodelovanja med fotografinjo Manco Juvan, novinarko Sašo Petejan in zgodovinarko Urško Strle, sestavljajo pa ga monografija, razstava ter radijski in televizijski dokumentarec.

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 20.00 zadnja projekcija filma 24 tednov. Gre za družbeno provokativen, a hkrati intimen portret sodobne ženske, ujete v dilemo odločitve o življenju ali smrti še nerojenega bitja. Režija: Anne Zohra Berrached

huvdCF3hiFU

V okviru festivala MENT Ljubljana bodo na različnih prizoriščih nastopili: Kino Šiška (Coals, Birthh, Sara Renar), Stara elektrarna (Širom, Einarindra), Menza pri koritu (Haiku Garden, Nils Grondahl, White Wine), Klub Gromka (His Clancyness, The Ills, The Sweet Release of Death), Gala hala (Straight Mickey & The Boyz, The Jack Wood, Raketkanon), Channel Zero (The Homesick, КУКЛА, Mieux, Awlnight), Pritličje (Kikiriki, NovaDeViator, Warrego Valles, Goto80, Lifecutter)

FWi77UFputs

Petek, 3. februar

V Mestni galeriji Nova Gorica bodo ob 19.00 odprli razstavo fotografij Lada Jakše z naslovom Resonance časa. Na otvoritvi bo umetniški fotograf, glasbenik in skladatelj, ki pri svojem umetniškem ustvarjanju združuje znanje in izkušnje z različnih področij, izvedel fotomultivizijo in avtorsko glasbo na temo razstavljenih del.

V Galeriji Škuc Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo z naslovom T, ki se osredotoča na skupna dela Rosselle Biscotti in Kevina van Braaka ter njun skupni interes za vprašanja zgodovine, spomina in ideologije, pri čemer v središče pozornosti postavlja predvsem presečišča med ideologijo in formo. Biscottijeva in Braak izhajata iz raznovrstnih zgodovinskih fragmentov, razvijata kompleksno, a zelo materialno refleksijo ostankov izvornega ideološkega vpisa, ki s pomočjo različnih dejanj ponovne kontekstualizacije secirajo notranjo dinamiko politike forme. Razstava je nastala v sodelovanju Muzeja sodobne umetnosti Beograd in Galerije Škuc. Kustosa razstave: Zoran Erić in Vladimir Vidmar

V okviru festivala MENT Ljubljana bodo na različnih prizoriščih nastopili: Kino Šiška (Lynch, Crvi, Baden-Baden), Stara elektrarna (Exec, Olfamoštvo), Celica (Jakob Kobal, Apey, Telemama, Miha Peterlič), Menza pri koritu (Plesae The Trees, Seine, Stergin), Klub Gromka ( Gustave Tiger, Žen, White Miles), Channel Zero (Holographic Human Element, Spasibo, Persons From Porlock)

0XVdio0PGWI

Sobota, 4. februar

V Dvorani Gustaf Maribor bosta ob 21.30 v okviru cikla Solar Pulse Music nastopili slovaška post rock skupina The Ills in domača zasedba Haiku Garden, ki igra mešanico shoegaza, indieja, dream popa ter noise rocka.

j2UkDyPDFls

V MKK Črnomelj bo ob 22.00 nastopila belgijska noise rock zasedba Raketkanon. Predskupina: Suzi Soprano (Slo)

K5eiRTWb0nI

Nedelja, 5. februar

V Slovenski filharmoniji Ljubljana bo ob 11.00 na matineji za otroke nastopil Trobilni ansambel Slovenske filharmonije, ki bo predstavil uglasbitev znamenite Andersenove pravljice Grdi raček. Avtorica glasbe je uveljavljena skladateljica mlajše generacije in letošnja prejemnica nagrade Prešernovega sklada Nina Šenk, za popolno pravljično doživetje pa bo poskrbela pripovedovalka Lucija Ćirović.