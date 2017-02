REJVikend

V petek v K4 prihaja nizozemski dvojec Avos, ki ga tvorita Tjeerd in Rodi ter DJ in producent Terje Bakke. V Klubu Monokel se bo s celovečernim DJ setom predstavila Nina Dragičević. V soboto se v K4 vrača Igor Škafar - Ichisan s prvim samostojnim albumom Aperitiv, ki je izšel pri nizozemski založbi Bordello A Parigi. Na odru se mu bosta pridružila še Ule Nakova in Vuka. V Gala hali bosta v okviru cikla Pikantna enolončnica nastopila hrvaški selektor Kool S in DJ Udo Brenner.

Petek, 3. februar

(20.00): Zoo Ljubljana: Progressive With Crocy (DJ set)

(20.00): Krakovc Ljubljana: Open Decks (Tomi Rollo/Hr & Jackie DJ)

(20.30): Kavarna Moderna Ljubljana: Vuka, Nitz (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Junzi)

(22.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: MENT Ljubljana (Uffalo Steez, Matter, Oligarkh, Sotei, DJ Sunny Sun, Teielte)

yvz2cGyVkGo

(23.00): K4 Ljubljana: K4x4: Just Us (Veliki oder: Avos/Niz, Limc. Mali oder: Terje Bakke, Simm, Dipsas)

uDB0RX0mVSs

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Duki)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Nina Dragičević (DJ set)

3C9QZq9NuCo

(23.00): Orto bar Ljubljana: Forestdelic Sailing 4 (Jazzmine & Luca/Ita, Kala, DaMzaH/BiH)

72fSaKaM1ck

(01.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: MENT Ljubljana (2XP, .Čunfa, Gregabytes, Blaž, Šuljo)

De-0wpdvfLk

Sobota, 4. februar

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Parun Huška (DJ set)

(22.00): Mostovna Nova Gorica: Analogue/Digital (Fraku, Roli, Riki G)

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: Pure House (Aleksij, Dave Manali, Devious)

H4FPkNVY3Tw

(23.00): K4 Ljubljana: K4 & Mimoza: Ichisan Album Party (Ichisan, Nakova, Vuka)

4qL521mD1x8

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Pikantna enolončnica (DJ Kool S/Hr, DJ Udo Brenner)