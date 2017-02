Trumpa tožijo štiri ameriške zvezne države

Washington, Massachusetts, Virginija in New York so kot prve ameriške zvezne države vložile tožbo proti vladi predsednika Donalda Trumpa. Ta se nanaša na začasno prepoved vstopa muslimanom in beguncem v ZDA.

© Gage Skidmore / Flickr

Ameriške zvezne države Washington, Massachusetts, Virginija in New York so kot prve vložile tožbo proti vladi predsednika Donalda Trumpa zaradi ukaza o začasni prepovedi vstopa v ZDA muslimanom iz sedmih držav, ter beguncem. To so prve tožbe teh in drugih zveznih držav, ki se bodo po napovedih sodno uprle tudi drugim Trumpovim potezam.

Pripravljajo se tožbe zaradi ukrepov glede zaščite okolja, zdravstva in številnih drugih vprašanj. "To je predsednik, ki ne spoštuje vladavine prava," je dejal newyorški pravosodni minister Eric Schneiderman, ki je Trumpa že uspešno tožil zaradi njegove tako imenovane nepremičninske univerze.

Početje demokratskih pravosodnih ministrov sicer ni nič posebej novega, saj so podobno s predsednikom Barackom Obamo počeli republikanski pravosodni ministri.

Že v nedeljo je 17 pravosodnih ministrov zveznih držav podpisalo pisno zaobljubo, da se bodo z vsemi zakonitimi sredstvi borili proti "temu novemu neustavnemu redu".

Skupno delovanje pravosodnih ministrov zveznih držav je lahko tudi zelo uspešno. Leta 1998 so od tobačne industrije izsilili poravnavo za plačilo 200 milijard dolarjev v 25 letih za vse, kar je ta industrija prizadejala javnemu zdravstvu.

Republikanski pravosodni ministri so neuspešno tožili Obamo zaradi zdravstvene reforme, uspešno pa glede nekaterih imigracijskih in okoljevarstvenih ukrepov.

Podporo Trumpovemu izvršnemu ukazu glede imigracije, ki ga kritizirajo po svetu in večjem delu ZDA, je v torek izrekel predsednik predstavniškega doma kongresa Paul Ryan, ki meni, da ima predsednik dolžnost zaščititi državo in državljane.

Podpredsednik ZDA Mike Pence pa je kongresnim republikancem zagotovil, da ne bo več podobnega zaletavanja z ukrepi brez posvetovanja z njimi. To bo moralo držati, sicer bodo težave s potrjevanjem Trumpovih zakonskih predlogov v kongresu ne glede na republikansko večino.