Kanadski terorist, ki na razočaranje nekaterih ni bil islamski skrajnež

Domnevni terorist maroškega rodu, v resnici Kanadčan in podpornik Donalda Trumpa Alexandre Bissonnette

© Facebook

Strelski napad na mošejo pri Quebecu je zahteval šest življenj, devetnajst ljudi pa je bilo ranjenih. Kanadski premier Justin Trudeau je dogodek ostro obsodil in ga označil za teroristični napad na muslimane, ob tem pa poudaril, da sta raznolikost in strpnost do drugih ver pomembna za Kanado: »Kanadski muslimani so pomemben del naše narodne identitete.« K ukrepanju proti vsakršnemu nasilju ter k solidarnosti z muslimani je pozval tudi premier province Quebec Philippe Couillard. Jasno je bilo, da se kanadske oblasti zavedajo resnosti napada, zato so se odzvale na način, ki je marsikateremu politiku ali mediju danes v Evropi ali ZDA povsem tuj. To velja tudi za Slovenijo.

A poglejmo najprej, kaj se je pravzaprav zgodilo in kako je potekalo kroženje novic in »novic«. Po prvih poročanjih kanadskih medijev naj bi bila napadalca dva zamaskirana moška, ki sta v času večernih molitev začela streljati. Omenjena mošeja je bila prizorišče napada že lani, ko so jo nestrpneži onečastili s svinjsko glavo pred vrati in napisom »dober tek«. Podoben primer se je lani kar dvakrat zgodil tudi v Sloveniji, ko so anonimneži na gradbišče džamije v Ljubljani odvrgli svinjsko glavo. Gre za jasne primere sovraštva in nestrpnosti, na katere je treba opozarjati in jih obsoditi.

Zaradi napada na mošejo je kanadska policija nato aretirala osumljenca, ki se je pravzaprav predal kar sam; gre za 27-letnega Kanadčana Alexandra Bissonnetta, študenta na univerzi Laval, za katerega so sosedje povedali, da je bil skupaj z bratom vedno vzoren otrok in da je imel »normalna« starša in »normalno« vzgojo. Običajen predstavnik belega srednjega razreda torej.

Njegovi sošolci pa so o njem kasneje narisali drugačno sliko – povedali so, da je bil oreč privrženec skrajne desnice, podpornik aktualnega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, nasprotnik migracij in muslimanov. Kanada je nedavno oznanila, da bo tistim, ki po prepovedi Trumpa ne smejo vstopiti v ZDA, ponudila začasno prebivališče. Morda je Bissonnetta k islamofobnemu terorističnemu napadu spodbudilo prav to.

Na mestu zločina je bil krivično aretiran tudi Kanadčan maroškega porekla Mohamed Khadir (29), za katerega se je kasneje izkazalo, da je pravzaprav le priča incidentu, saj je na prizorišču hotel zgolj pomagati žrtvam. Ko je nato opazil nekoga s pištolo, za katerega ni vedel, da je policist, se je iz strahu pognal v beg. To je bil povod za njegovo aretacijo in 12-urno pridržanje na policijski postaji, ki ima prav tako vse znake rasizma. Lokalni heroj bi tako zgolj na podlagi svojega videza skoraj postal glavni osumljenec.

Po spletu so kljub temu zakrožile lažne novice, da sta za napad kriva sirijska begunca, ki sta dobila celo imeni in »zgodbo«: v Kanado naj bi vstopila slab teden pred strelskim napadom. Pred širjenjem te t. i. »fake« novice nismo bili varni niti v Sloveniji, saj mu je podlegel celo urednik enega izmed političnih tednikov.

Metod Berlec, ki urednikuje na Demokraciji, je na Twitterju namreč zapisal, da gre pri napadu na mošejo v Quebecu za obračun med muslimani in da bo kanadski premier uničil Kanado. Šel je celo dlje in okrcal nacionalni radio, da je »ravnokar v poročilih zamolčal ključni podatek, da sta mošejo v kanadskem Quebecu napadla muslimana«. Tega kljub objavi pravega aretiranca nato do zaključka naše redakcije še vedno ni izbrisal. Prav tako niso spremenili naslova in članka na portalu Demokracija.si. Je pa izginil članek na portalu Nova24TV z naslovom »Za masaker v Quebecu sta odgovorna muslimanska napadalca maročanskega rodu«. Slednjega je na Twitterju delil tudi predsednik SDS Janez Janša. Delil je tudi zapis Metoda Berleca o nacionalnem radiu, ki je zamolčal, da sta mošejo v Quebecu napadla muslimana, ter ga opremil s komentarjem »#FakeNewsSlovenia@RTV_Slovenija«.

Celo ameriška desničarska televizija Fox News, ki odkrito podpira Donalda Trumpa, se je za isto lažno novico kasneje javno opravičila. Pri nas pa to očitno ni v navadi.