Fašisti prihodnosti

Ne, Churchill še vedno ne more pomagati Janši

Janez Janša na Twitterju

Tudi predsednik SDS Janez Janša se je odzval na Mladinino satirično primerjanje poslanca SDS dr. Branka Grimsa z nacističnim ministrom za propagando dr. Josephom Goebbelsom. Janša je na spletnem komunikacijskem omrežju Twitter pripomnil, da je »že Churchill natančno opisal Mladino«, ter prilepil fotografijo nekdanjega britanskega premiera Winstona Churchilla in ob njej besede »fašisti prihodnosti se bodo imenovali antifašisti«.

Nobenih dokazov ni, da bi bil Winston Churchill kdaj izrekel ta stavek. Najverjetneje gre za parafraziranje ameriškega senatorja Hueyja Longa, ki naj bi bil leta 1935 dejal: »Ko bo fašizem prišel v Ameriko, bo prišel preoblečen v antifašizem.« S tem naj bi bil želel povedati, da bo v ZDA fašizem prišel kot lažno domoljubje. Seveda Janša ni prvi, ki je izjavo pripisal Churchillu. To že dolgo počnejo angleški skrajni desničarji iz istega razloga kot zdaj SDS: da bi na hitro zavrnili očitke o svoji nestrpnosti in hkrati očrnili nasprotnike. Pred slabim letom je enako orodje uporabil prav Grims. Z njim se je branil pred očitki o nestrpnosti, ki jih je bil deležen, potem ko je na shodu proti migrantom v Šenčurju stal ob domobranskem plakatu.

Skrajni desničarji so verjetno prepričani, da z uporabo oziroma zlorabo Churchilla, slavnega konservativnega medvojnega premiera, zagotavljajo dodatno legitimnost svojim stališčem. Vendar se to očitno niti njim ne zdi zelo pomembno. Aleksander Rant, voditelj na Nova24TV, je na primer pred kratkim zapisal, da je ta stavek »že znani rek«, ki »ne glede na to, kdo ga je izjavil, danes drži«. Prispevek, ki ga je začel s tem pojasnilom, je končal z mislijo, da so v ZDA belci žrtve »črnega rasizma«, ta pa »zaradi politično korektnih fanatikov postaja vse hujši«.

Tudi Janša je že leta 2012 za »leve fašiste« označil protestnike, ki so zahtevali njegov odstop s položaja predsednika vlade, oziroma neimenovane spletkarje, ki naj bi bili protestnike vodili. Takrat se ni skliceval na Churchilla, pa mu je vseeno uspelo nasprotnike prepoznati kot zakrite fašiste, saj, kakor je pojasnil, niso pustili, da bi imela SDS pri vladanju proste roke.