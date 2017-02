Pahor: Ustavni red mi preprečuje, da bi odklonil podpis ukaza o razglasitvi zakona

Predsednik republike se je na Twitterju odzval na pobudo inštituta Danes je nov dan, ki je zaradi novele zakona o tujcih prek spletne peticije zbral več kot 4.500 podpisov

"Spoštovani podpisnice in podpisniki spletne peticije. Glede primernosti in pravne ustreznosti zakona o tujcih je mogoče imeti različna mnenja. Tudi vaše, odklonilno, spoštujem. Ustavni red pa mi preprečuje, da bi odklonil podpis ukaza o razglasitvi zakona. Glede tega vprašanja v strokovni javnosti ni nikakršne dileme. Sprejmite, prosim, to z razumevanjem," je na Twitterju zapisal predsednik republike Borut Pahor. Več o dotični problematiki si lahko preberete v člankih Gospod predsednik, boste ustavili konje? in Predsednik Pahor lahko odstopi.