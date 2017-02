Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

V četrtek bo v Kinu Šiška nastopila mednarodna zasedba Elda Trio. V Galeriji Equrna bodo odprli razstavo novejših del Aleksija Kobala. V petek bo v Kinodvoru bo potekala noč erotičnega filma Kinosloga.Retrosex.,kjer bodo med drugim predvajali tudi dansko komedijo Kozel v raju! V soboto bo Galerijska četrt Šiška pripravila prvo skupno vodstvo po šišenskih razstavah z brezplačnim avtobusnim prevozom.

Četrtek, 9. februar

V Lutkovnem gledališču Ljubljana bo ob 18.00 premiera lutkovne predstave Karelčkove zgodbice. Zbirko kratkih zgodb o zajčku Karelčku je napisala Rotraut Susanne Berner, priznana nemška ilustratorka in letošnja Andersenova nagrajenka. Besedilo je za predstavo priredila Saša Eržen, režiral in likovno zasnoval pa jo je Silvan Omerzu.

© Urška Boljkovac

V Galeriji Equrna Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo slik Aleksija Kobala z naslovom Barvna Stran Teme.

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopil Elda Trio, ki ga sestavljajo švedska vokalistka Emilia Mårtensson, slovenski multi-instrumentalist Janez Dovč ter brazilski tolkalec Adriano Adewale.

W2NDTpBynYk

V SNG Nova Gorica bo ob 20.00 premiera komične melodrame Roberta Harlinga Jeklene magnolije, ki je bila krstno uprizorjena leta 1987 v New Yorku. Predstava o šestih ženskah, ki vsaka na svoj način rešujejo svoje probleme in dokazujejo, da so pogosto močnejše od moških, je nastala v koprodukciji z Gledališčem Koper. Režija: Katja Pegan

© Jaka Varmuž

Petek, 10. februar

V Stari mestni elektrarni-Elektro Ljubljana bo ob 20.00 premiera predstave Evolucijski zdrs, avtoric Nine Šorak in Urše Adamič. Gre za poljudnoznanstvenofantastični odrski dokumentarec, ki je nastal po motivih romana Galapagos Kurta Vonneguta. Rdeča nit predstave je zgodba o evoluciji človeka v prihodnosti. Je res, da preživijo le najuspešnejši? Vas zanima, kje človeka čez milijon let vidita Darwinova znanost in Vonnegutova fantastika? Režija: Nina Šorak, ponovitvi 11. in 12. februarja ob 20.00

© Janko Oven

V Galeriji Alkatraz (Metelkova) Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo hrvaške umetnice Dajane Durić z naslovom Bivališče praznine. Site-specific instalacija je sestavljena iz 72 platen dimenzij 60 x 60 cm, na katerih bo kolaž iz čajnih vrečk, ki se bo med razstavo razsipal na tla in spreminjal postavitev v galeriji. Projekt je prikaz minevanja časa, nepopolnosti in pozabe ter je ožje povezan z vzhodnjaškim videnjem lepote.

V Kinodvoru Ljubljana bo potekala noč erotičnega filma Kinosloga. Retrosex. Ob 19.30 bo projekcija žgečkljive danske komedije Kozel v raju! (r. Gabriel Axel). Ob 21.45 bodo sledili Trije filmski akti Jamesa Herberta, tri kratkometražne mojstrovine dih jemajoče senzualnosti, ob 23.45 pa še dolgo izgubljeni biser iz zakladnice zlate dobe ameriške filmske erotike, zgodba o norih znanstvenikih in dekletu, "science fucktion" porno komedija Električna Randy v režiji Phillipa Schumana.

Sobota, 11. februar

Galerijska četrt Šiška Ljubljana bo med 11. in 13. uro pripravila prvo skupno vodstvo po šišenskih razstavah z brezplačnim organiziranim prevozom Magical Misery Tour Bus. Vodstvo se bo začelo v prostorih UAUU na Gosposvetski cesti 7, kjer je na ogled razstava Maksima Azarkeviča, sledil bo ogled razstave MoTA kolekcija + Monolith 2.0 Surround Sound v Museum of Transitory Art Lab, nato razstave Jake Babnika v Galeriji Photon, Made in China: Prospektiva v GalerijiGallery, razstave Tadeja Vindiša v Kinu Šiška, zaključek pa bo v Vodnikovi domačiji, kjer je na ogled razstava Tanje Komadina in Piermaria Cianija.

Maksim Azarkevič

V Channel Zero (Metelkova) Ljubljana bodo ob 21.00 nastopili domači eksperimentalni inovatorji Litošt, ki so lani izdali svoj drugi album Time Fabric Silkworms.

CtkFIbPgvHc

Nedelja, 12. februar

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 20.00 v okviru Zlatega abonmaja nastopil Kraljevi filharmonični orkester iz Liverpoola, ki velja za najstarejši britanski orkester, saj neprekinjeno deluje že od leta 1840.Dirigent: Vasilij Petrenko, solist: Kian Soltani (violončelo)