Kršenje človekovih pravic je pomembnejše od tega, da predsednik obdrži službo

Inštitut Danes je nov dan, pobudnik spletne peticije zaradi zakona o tujcih, odgovarja predsedniku republike Borutu Pahorju.

Predsednik Borut Pahor v službi

© Borut Peterlin

"Zahvaljujemo se vam, da ste se vendarle odzvali. Razumemo, da bi lahko zavrnitev podpisa predstavljala vzrok za ustavno obtožbo, vendar naš argument ni pravniški. Verjamemo namreč, da je odložitev ali morda celo preprečitev sistematičnega kršenja človekovih pravic pomembnejša od tega, da obdržite službo," je na Pahorjev odziv na spletno peticijo odgovoril inštitut Danes je nov dan.

Avtorji spletne pobude Ustavimo konje nadaljujejo, da nihče od nas nima moči, da bi tovrstno kršenje preprečil, predsedniku republike pa očitajo, da jo ima zgolj on, "čeprav je cena zanjo v vaših očeh verjetno velika, si želimo predsednika, ki razume, da od njega ne pričakujemo, da bo brez konfliktov zvozil 5-letni mandat". Nato citirajo ustavo, v kateri piše, da bo predsednik republike "ravnal(a) po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval(a) za blaginjo Slovenije", kjer naj bi bile "vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino."

V svojem odgovoru so še zapisali, da se je golo izvrševanje ukazov in slepo sledenje temu, kar narekuje pravo, obenem pa izključevanje vsakršnega prespraševanja njegove legitimnosti, že večkrat v zgodovini izkazalo za nehumano: "Res je, nobenega begunca ne boste zavrnili vi, vendar nastopate v funkciji, ki bo podelila moč in dovoljenje za kršenje človekovih pravic kateremu koli državnemu zboru, ki zbere polovico prisotnih glasov."

Sistem smo ljudje. Sistemske odločitve so odločitve, ki jih sprejemajo ljudje na položajih. Ko ste se odločili za predsedniško kandidaturo, ste zapisali, da nas razklanost omejuje in paralizira, da hočete biti predsednik vseh.

"Gospod Predsednik, sistem smo ljudje. Sistemske odločitve so odločitve, ki jih sprejemajo ljudje na položajih. Ko ste se odločili za predsedniško kandidaturo, ste zapisali, da nas razklanost omejuje in paralizira, da hočete biti predsednik vseh. To ne pomeni, da naj bo vaše stališče vedno enako tistemu, ki ga podpira največji del javnega mnenja. Tudi za slednjega nas zgodovina namreč uči, da mu ni vedno modro slediti, da prinaša tiranijo večine, da rado pozabi na šibkejše," dodajajo v inštitutu Danes je nov dan in vseeno upajo, da predsednik Pahor zakona ne bo razglasil.

"Če se pa že odločite za podpis, pričakujemo, da se o zakonu izrečete: bodisi ga javno podprite, ali pa takoj zahtevajte ustavno presojo," so sklenili v svojem zapisu.