Janševi SDS podpora pada

Anketa časnika Delo je pokazala, da je SDS sicer s 13,2 odstotki še vedno politična stranka z najvišjo podporo v državi, a ji je ta od decembra, ko je imela še 15,9-odstotno podporo, padla že drugič zaporedoma.

Razmerja med parlamentarnimi strankami se v drugi letošnji anketi Dela sicer niso veliko spremenila. Opozicijska SDS je s 13,2-odstotno podporo še vedno vodilna stranka, vendar ji je ta od decembra tokrat padla že drugič zaporedoma. Decembra je imela denimo še 15,9 odstotkov podpore, januarja pa že 14,3 odstotka. Če se bo ta trend nadaljeval, lahko še pred poletjem na prvem mestu pričakujemo menjavo. Na drugem mestu je Cerarjeva SMC (10,5 odstotka), ki ji podpora prav tako nekoliko padla. Slabši rezultat je dosegla tudi SD, ki ima po Delovi anketi še 9,4 odstotka podpore. Se je pa občutno zvišala podpora Združeni levici (ZL), ki je na četrtem mestu z 8,2 odstotki.

Presenečenje februarskega barometra je po navedbah Dela zagotovo DeSUS, ki je podvojil podporo in s 5,2-odstotno podporo prehitel NSi (4,9 odstotka) na petem mestu.

V tokratni anketi je značilno tudi, da so nekatere zunajparlamentarne stranke dosegle večjo podporo kot običajno. To se pozna pri Jelinčičevi SNS in Jankovićevi PS, ki imata 2,5-odstotno podporo, blizu jima je SLS z 2,3 odstotka, povsem pa se jim je približalo tudi Gibanje za otroke in družino Aleša Primca z 2,1 odstotka podpore.

Februarja je vlada imela manjšo podporo kot januarja, pri čemer se s srednjo oceno 2,55 približuje povprečju v lanskem letu 2016. Podobno je pri ocenjevanju Državnega zbora, ki ima oceno 2,51.

Medtem ko so v januarskem barometru beležili povečanje priljubljenosti pri večini politikov, so v februarski meritvi vsi razen vodje poslanske skupine ZL Luke Mesca dobili slabše ocene. Padec so opazili tudi pri predsedniku republike Borutu Pahorju, ki sicer še vedno ohranja prvo mesto. Predsednik DZ in član SMC Milan Brglez ohranja visoko peto mesto, precej za njim je njegov strankarski kolega in predsednik vlade Miro Cerar. Zaradi prenizke srednje ocene se z lestvice tokrat poslavljata predsednik stranke DeSUS Karl Erjavec in nepovezana poslanka Alenka Bratušek, na lestvico pa se vračata prvak SDS Janez Janša in predsednik SNS Zmago Jelinčič.

Spletno in telefonsko anketo je za uredništvo Dela med 30. januarjem in 3. februarjem na reprezentativnem vzorcu 1000 odraslih državljanov opravil oddelek za tržne raziskave Dela Stik.