REJVikend

Marina Karamarko

V petek bo v klubu Channel Zero ob 5. obletnici Studia Bojler nastopila Amy Becker, ki velja za eno najbolj talentiranih in trenutno najbolj vročih DJk globalne club in bass scene, v Klubu Monokel pa se bo predstavil Nova deViator. V soboto bo v K4 nastopil Christian Kroupa, ki spretno krmari v podtalnih vodah housa, techna, duba in med vsemi njihovimi bolj eksperimentalnimi različicami, družbo pa mu bosta delala rezidenta Alex Ranerro in Evident.

Petek, 10. februar

(20.00): Kavarna Moderna Ljubljana: Yanoosh, Evol Ai (DJ set)

(20.00): Žmauc Ljubljana: Puff (DJ set)

(20.00): Krakovc Ljubljana: Open Decks (Tommy Marquez & Jackie DJ)

mlY1e9TxRbU

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Ludvik)

(22.00): Centralna postaja Ljubljana: Welcome To My House (Buchan, Tzena, Ian Green, Crocy, Pohalino)

(22.00): Trainstation SubArt Kranj: Temačnica no. 3 (GeefBoon/A, Spencah, Aveho, Tmau, Necropsi)

YPGlIKr0GnI

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Nova deViator (DJ set)

zLQLSg5zzF8

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: 5 Years of Bojler (Amy Becker/VB, Lil Ris, Futon, KMN b2b Peglasus b2b TMA; VJ: Smech)

dT8o4t8hikY

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Duki)

Sobota, 11. februar

(21.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Shining (Torulsson & Kobayashii)

CZmpIa-gyIA

(23.00): K4 Ljubljana: SOLVD (Christian Kroupa, Alex Ranerro, Evident)

eb4wfU1GMXY

(23.00): Ambasada Gavioli Izola: Velvet Noise (Fabio Florido, Tomy DeClerque, Marina Karamarko)

__9bGjxGF7o