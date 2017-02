Umrla je Milena Močivnik, Slovenka leta 2000

Njen sloves zaščitnice zapuščenih živali je bil sicer zavit v tančico kontroverznosti

Milena Močivnik

© arhiv Mladine

Milena Močivnik je bila svojevrstna že kot otrok. Že takrat je kazala naklonjenost do zapuščenih, pohabljenih in bolnih živali, saj je imela v kleti hiše, kjer je stanovala, pravo malo ambulanto. Že pri šestih letih je denimo vedela, kako je treba naravnati in poviti zlomljeno kost ali namestiti izpahnjen sklep. Ne glede na tančico kontroverznosti, ki je kasneje obdajala njen sloves, saj so ji med drugim očitali, da ima živali preveč in da ne bivajo v primernih razmerah, je za mnoge utelešala družbeno slabo vest. Leta 2000 je bila prek revije Jana izglasovana celo za Slovenko leta.

Za Mileno Močivnik je širša javnost prvič slišala v sredini devetdesetih let, ko so ji v nelegalnem zavetišču na Visokem pri Kranju prvič odvzeli okoli 200 psov in mačk. Začasno zatočišče je nato našla na Celjskem, od koder pa se je morala zaradi nenaklonjenosti okolice preseliti v Borovnico, kjer je bila s svojimi 300 psi do leta 2002. Za pse je ves čas skrbela zgolj s svojo skromno pokojnino in prispevki posameznikov.

Milena Močivnik je pravico zaradi domnevnih razžalitev dobrega imena nekajkrat iskala tudi na sodišču. Tako je leta 2003 denimo izgubila tožbo proti novinarki revije Mag Poloni Šeško. Zasebno tožnico so namreč razburile navedbe v članku z naslovom Pasja ženska, ki je bil objavljen 16. januarja 2002.

"Slovenci smo jo v zahvalo za njeno pomoč zapuščenim živalim najprej razglasili za Slovenko leta, kmalu zatem pa so jo določeni krogi s svojimi računicami in apetiti s širjenjem zlonamernih govoric in nikoli dokazanih insinuacij, ki niso imele nobene zveze z njenim delom z zapuščenimi živalmi, uničili in poteptali v prah," pišejo na strani Društva za zaščito živali Lajka.

"Karkoli si kdo misli o njenem delu in trudu za živali - poleg gospe Eve Lee Müller je bila Milena pionirka ozaveščanja ljudi, da zapuščene živali obstajajo in da jih ne smemo prepuščati samim sebi in kruti usodi, temveč poskrbeti zanje po najboljših močeh - tako s strani države kot tudi vsakega posameznika, ki se s tem problemom sooči. In zato smo ji hvaležni. Naj počiva v miru," so Mileni Močivnik v slovo še zapisali pri Lajki.