Ivana Djilas

Režiserka in pisateljica o svojem proznem prvencu Hiša in o žanrsko raznolikih predstavah, v katerih tematizira manj vidna, čeprav žgoča družbena vprašanja

Ivana Djilas na sceni predstave Veveriček posebne sorte, ki jo je po zgodbi Svetlane Makarovič konec januarja postavila na oder Plesnega teatra Ljubljana

© Borut Krajnc

Ivana Djilas, režiserka in avtorica kolumn v tej reviji, ki so zbudile precej odzivov, je zadnji dve leti pisala roman Hiša. Roman, izšel bo prihodnji teden, je predelava in razširitev kolumne Zgodba o neuspehu izpred dveh let. V njej je čustveno opisala stisko svoje družine v trenutku, ko z možem nista več zmogla odplačevati posojila za hišo. Neuspešno sta jo skušala prodati. Marsikdo, kot je razvidno iz množičnega prebiranja in komentiranja njenega prispevka, se je poistovetil z usodo njene družine.

Toda »zakreditiranost« je za 40-letno režiserko, ki je v devetdesetih letih pribežala iz kaosa Miloševićeve Srbije v Slovenijo, le ena izmed družbenokritičnih tem, ki se jih v predstavah loteva premišljeno in z raznolikimi izraznimi sredstvi.

Knjiga Hiša je razširitev kolumne Zgodba o neuspehu, ki je pred dvema letoma izšla v Mladini in je zbudila veliko pozornosti in odzivov. V njej ste se lotili težav z odplačevanjem posojil in finančne stiske, ki postopoma krha odnose v družini. Neuspeh je težko priznati, to velja za tabu temo, za nekaj sramotnega. Zakaj (si) po vašem Slovenci tako težko priznajo, da jim gre slabo? Bi bilo bolj zdravo za družbo, če bi o težavah govorili odkrito in brez zadržkov?