Obglavljena svoboda

Zakaj se mora medij zagovarjati zaradi naslovnice, Trump pa ne zaradi svojih dejanj?

Nemški tednik Der Spiegel brani odločitev, da je na naslovnici objavil podobo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki ima v eni roki krvav nož, v drugi pa glavo Kipa svobode. Komentatorska ilustracija je opremljena z napisom America First oziroma Najprej Amerika, torej s sloganom, ki ga Trump in njegova administracija vseskozi ponavljata. Ob uresničevanju predvolilnih obljub, kot sta zapiranje mej za muslimane iz nekaterih držav in gradnja zidu na meji z Mehiko, ni težko dobiti vtisa, da mislita resno in da bosta projekt Naredimo Ameriko spet veliko speljala za vsako ceno.

Odgovorni urednik tednika Klaus Brinkbäumer je poudaril, da je bila ta naslovnica revije, ki je predvsem v ZDA polarizirala mnenja, odgovor na »grožnjo demokraciji«. Odnosi med ZDA in Nemčijo so se s prihodom Donalda Trumpa na čelo gospodarske in vojaške velesile ohladili, Trump in sodelavci pa tudi v Spieglovi naslovnici vidijo teorijo zarote in načrtno spodkopavanje avtoritete ameriškega predsednika. Trumpov predhodnik Barack Obama je namreč v nemški kanclerki Angeli Merkel videl najmočnejšo evropsko zaveznico in jo nemalokrat pohvalil kot »izjemno partnerico«.

»Spiegel ne želi nikogar izzivati. Želimo le pokazati, da gre za demokracijo, svobodo, svobodo govora, svobodo medijev, pravico, saj je vse našteto resno ogroženo. Branimo demokracijo. So časi resni? Seveda so,« je za agencijo Reuters poudaril Klaus Brinkbäumer in dodal, da ga je tako buren odziv na naslovnico presenetil. Ta je bila zadnje dni ena od osrednjih tem na družabnih omrežjih in v medijih tudi zunaj Nemčije.

V uredniško politiko tednika Der Spiegel se niso vmešali zgolj ameriški, temveč tudi nemški politiki. Alexander Graf Lambsdorff, član liberalne stranke FDP in podpredsednik evropskega parlamenta, jo je denimo označil za neokusno.

Komentirali so jo tudi drugi mediji. Tako so denimo pri konservativnem časniku Die Welt zapisali, da Spieglova naslovnica »uničuje novinarstvo«, v nemškem desno usmerjenem Frankfurter Allgemeine Zeitungu pa, da je ilustracija točno to, kar Trump potrebuje, da lahko še bolj poudarja, kako mediji načrtno pačijo njegovo podobo. Oglasil se je tudi Karl-Georg Wellmann, pravni svetovalec stranke nemške kanclerke Angele Merkel (CDU) in v pogovoru za tabloid Bild pozval k mirnemu in razumnemu reševanju tega primera.

Tudi Mladina je pred kratkim objavila naslovnico z Donaldom Trumpom, ki v rokah drži odsekano glavo Kipa svobode z obrazom demokratske tekmice in poraženke na ameriških predsedniških volitvah Hillary Clinton. Glede na to, da so se nekateri zavzemali, da Mladinin ilustrator Tomaž Lavrič zaradi satiričnih karikatur ne bi prejel nagrade Prešernovega sklada, hitro postane jasno, da v Sloveniji nismo daleč od nerazumevanja pomena karikature in satire. Pravzaprav smo tukaj že nekaj časa …