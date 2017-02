Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

V četrtek bo Cankarjevem domu nastopila zasedba Guissé Kreslin Leonardi-GKL Band, ki je lani izdala album Never Lose Your Soul. Na redni spored Koloseja prihaja film T2 Trainspotting, nadaljevanje kultne mojstrovine režiserja Dannyja Boyla. V soboto bo v PG Kranj premiera avtorskega projekta v režiji Jerneja Lorencija, ki je nastal po motivih pravljične komedije Stenica Vladimirja Vladimiroviča Majakovskega. V nedeljo bo na odru SNG Drama Ljubljana nastopil trnovski raper Klemen Klemen z gosti.

Četrtek, 16. februar

V Kulturnici LG Ljubljana bo ob 18.00 premiera vodne pustolovščine Akvarij. Avtorski projekt Mihe Goloba v preprostem jeziku znanosti in predmetnega gledališča prikazuje zgodbo o Malem in Velikem, o potovanju, srečevanju in poslavljanju. Dogajanje poteka v steklenem tanku, podobnem akvariju, kjer predmeti oživijo med brbotajočimi mehurčki, pretakajo se skrivnostne tekočine in rojevajo zvoki življenja. Predstava je nastala v okviru evropskega projekta Small Size (Wide Eyes) in v sodelovanju s projektom Znanost na cesti (Slovensko akademijsko tehniško-naravoslovno združenje SATENA).

© Urška Boljkovac

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 20.00 nastopila zasedba Guissé Kreslin Leonardi-GKL Band, ki je lani izdala album Never Lose Your Soul. Skozi lirične pripovedi ustvarja zlitje izvornega afriškega bluesa iz severnosenegalske regije Fouta Toro in melanholije ljudske glasbe vzhodnoevropskih panonskih step. Ponovitev: 17. februarja ob 20.30 v Narodnem domu Maribor

ofm8fXnBWLM

V Klubu Gromka (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 nastopila švicarska skupina Zaperlipopette!. Kot predskupini se bosta predstavili domači zasedbi Koromač in oOo, skupaj združeni pod imenom KoroOomač.

H_MY9FUDkJM

Na redni spored Koloseja Ljubljana prihaja komična drama T2 Trainspotting, nadaljevanje kultne mojstrovine o pasteh divjega življenja na robu razuma. Po dvajsetih letih se nekdanji zasvojenec Mark vrne na rodno Škotsko, da bi se pobotal s prijateljema: prevarantom Danielom in preprostim Simonom. Pot jim prekriža tudi stari znanec - vročekrvni Francis, ki so ga pred kratkim izpustili iz zapora. Čeprav se je od njihove nore mladosti veliko spremenilo, se kmalu znajdejo na stari poti...Režija: Danny Boyle

XPGJ82Tk88Y

Petek, 17. februar

V Galeriji Herman Pečarič Piran bodo ob 18.00 odprli razstavo Kaje Urh z naslovom Med vrsticami. Umetnica se v svojem delu spogleduje s slikarstvom, ki se naslanja na medijske podobe, katere črpa iz fotografije, videa in medmrežja.

DressCodeParty, 2016

V Galeriji Robin Murska Sobota bodo ob 18.00 odprli razstavo slik Ane Sluga z naslovom Slike iz tovarne, ki so nastale leta 2016 med večmesečnim bivanjem v Leipzigu. Umetnica v svojih delih tematizira vpliv nekoč uspešne predilnice bombaža, ki so jo ob prelomu 21. stoletja spremenili v umetniško središče.

V SLG Celje bo ob 19.30 premiera tragedije Williama Shakespera Romeo in Julija, ki govori o prepovedani, nemogoči in neustavljivi ljubezni. Gre za zgodbo o sovraštvu in ljubezni, o prevzetnosti in nestrpnosti, o vzvišenosti in omejenosti duha, zgodbo poezije in nasilja. Zaljubljenca prihajata iz sovražnih družin in poskušata kljubovati socialnim sponam. V ljubezni najdeta brezmejno srečo, ki ju vodi v tragičen konec. Režija: Matjaž Zupančič

© Uroš Hočevar/SLG Celje

Sobota, 18. februar

V Kinodvoru Ljubljana bo ob 16.00 v okviru cikla Kinobalon premiera najstniške komedije Novi mulc, ki govori o sprejemanju drugačnosti in oblikovanju skupin v šoli. Režija: Rudi Rosenberg. Po projekciji bo sledil nastop plesne skupine UrbanKLAN!

tD3mgWTJz_o

V Prešernovem gledališču Kranj bo ob 19.30 premiera avtorskega projekta po motivih pravljične komedije Stenica Vladimirja Vladimiroviča Majakovskega, ki ga je zaznamovala pripadnost ideji proletarske revolucije. V satirični drami Stenica (1928) je obdelal pojav birokracije in malomeščanstva v takratni družbi. Predstavo, ki je nastala v koprodukciji z Mestnim gledališčem Ptuj, je režiral Jernej Lorenci.

Nedelja, 19. februar

V SNG Drama Ljubljana bo ob 19.00 v okviru cikla Drama Akustika nastopil trnovski raper Klemen Klemen s spremljevalno skupino T-Baggers in številnimi gosti.

wCxfy4SOUL4