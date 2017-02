REJVikend

John B

V petek bo K4 gostil legendarnega, najbolj ekscentričnega britanskega DJ-ja Johna B, ki je lani izdal trance'n'bass mojstrovino StarBurst. V F Clubu bo potekal 12-urni maraton Miami Sessions On Tour, na katerem se bodo predstavili ameriški DJ Rod B, Fernando de Sa, Arnalno Miranda iz Brazilije in drugi. V soboto se v Gala hali obeta februarska izdaja Wave Riders, ki predstavlja sočne mešanice synthwava, coldwava, alternativnega synthpopa, electra, indie danca, sci-fi scapov, miami vice esqua in retro futurizma ob spremljavi live VJ projekcij.

Petek, 17. februar

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Gašper Torkar)

(21.00): Žmauc Ljubljana: Simm (DJ set)

(22.00): Centralna postaja Ljubljana: Nitz (DJ večer)

(23.00): K4 Ljubljana: K4DNB (Beta: John B/VB, Damaris, Midair. Alfa: Yesh/Hr, Fitipaldi, Yooronyaa)

w65TNE4O4LE

(23.00): F Club Ljubljana: Miami Sessions On Tour (Rod B/ZDA, Fernando de Sa/Bra, Arnalno Miranda/Bra, Mazonni/Bra, NMR/Hr, Angel Anx, Jackie, Ally/Slo)

a-WzEl1qtwY

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Pod pritiskom: Breakbeat Pressure (DJ-ji: Borka, Dado, Woo-d, Zhe)

sCtLjpWr_HA

(23.00): Zoo Ljubljana: Quest/Ita & Mayell/Slo (DJ set)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Mami's Magic (Krištof, Balirka, Magica, Soundtrigger)

(23.00): Klub Monokel in Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: VII. Pride Fundraiser (Levanael, Felis Catus, Marino)

Sobota, 18. februar

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Markych (deep house/tech house večer)

(21.00): Club Valentino Ljubljana: So80's Valentinovo v Valentinu (DJ Silvo & DJ Samo)

(22.00): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: D'n'B - Street Beats The Dark Series (Hose, Tsunami, Theejay)

EGn64Cu0ql0

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Wave Riders! (Torulsson, Kobayashii)

CZmpIa-gyIA

(23.00): K4 Ljubljana: Just A Dance (Veliki oder: Den7el, Elovetric. Mali oder: Kors, Le Berg)

G8mD3PqY_io

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Ledena baklavica (DJ Naj & DJ Protein)