13 ur nasilja in 250 tisoč gledalcev

Če storilca ni mogoče prepoznati, ker Facebook varuje njegovo identiteto, tudi kazenska ovadba ne koristi. Družabno omrežje s tem varuje pisce sovražnih komentarjev (pa tudi nasilneže, ki lahko v živo prek videa prenašajo karkoli jim pade na pamet) in si povečuje promet.

Zadnji primer nasilja na Facebooku je zdramil marsikoga, ki je menil, da Facebook z nasiljem in sovražnim govorom nima nič. Da so krivi zgolj tisti, ki to pišejo in počnejo. Brutalen pretep 26-letnika, ki sta ga dva nasilneža prenašala v živo prek Facebooka, je imel kar 250.000 ogledov, skoraj dva tisoč všečkov, na družabnem omrežju pa je bil na voljo za ogled kar 13 ur. Mladenič se v bolnišnici še vedno bori za svoje življenje. Sicer pa se je potrebno zavedati sledečega - kar je enkrat na spletu, za vedno tam tudi ostane. Čeprav je Facebook nato (sicer mnogo prepozno) odstranil posnetek, se je ta znašel na marsikaterih drugih obskurnih straneh in se bo širil pod rubrikami z oznakami, kot je "brutalno". Fotografije gole kože na drugi strani Facebook ponavadi izbriše v pičle pol ure. Ne, golote se ne tolerira, nasilje pač bolj.

V marsikateri državi veljajo stroga pravila glede objavljanja vsebin. Nihče se ne more izgovarjati na to, da ni avtor. Pri časopisnih člankih je odgovoren glavni urednik, na radiu in televiziji pa programski vodja. Glavni urednik si že z objavo pisma bralcev, ki ni v skladu z veljavnimi zakoni, lahko na vrat nakoplje postopek zaradi sostorilstva, v Nemčiji ga lahko doleti celo prepoved opravljanja poklica, je pred nekaj meseci v članku Grda plat Facebooka pisal Jan Fleischhauer.

"Na Facebooku je mogoče vse. Kanclerko lahko pošljejo na vislice in grozijo poslancem, da bodo pobili njih in njihove otroke. Drugače misleče lahko ozmerjajo z ušmi, smetmi, gnidami in gnojem in potem še ponazorijo, kako bodo smeti stresli v jamo, zelo podobno grobu. Obstajajo strani, na katerih pozivajo, naj bi vse begunce poslali v plinske celice. Na drugih preberemo zahtevo, naj ljudje v begunskih domovih podtikajo požare, pa si nihče več ne bo upal v Nemčijo. Odkriti je mogoče vse vrste upodobitev nasilja, bahavo razkazovanje kljukastih križev, poveličevanje nacistične diktature skupaj z njenimi taborišči," je zapisal Fleischhauer in dodal, da je vse to dostopno tudi otrokom, čeprav moraš biti teoretično star 13 let, da se lahko prijaviš na Facebook. A tega ob prijavi dejansko nihče ne preverja.

