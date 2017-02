Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

V četrtek bodo v Mestni galeriji odprli tematsko razstavo Telesnost, na kateri bodo po izboru kustosa Sarivala Sosiča predstavljena dela osmih umetnikov in umetnic. V Mestnem gledališču ljubljanskem bodo premierno uprizorili muzikal Trač ali Mnogo hrupa za nič, ki je nastal po libretu Gašperja Tiča in glasbi Davorja Hercega. V petek bo v KC Tobačna 001 odprtje razstave bosanske umetnice Adele Jušić, ki raziskuje zgodovino ženskega odporništva na prostoru nekdanje Jugoslavije. V soboto pa bo v Mariboru koncert ameriškega tria Digital Primitives-protestniški songi, ponarejeni blues, ekstatični jazz in balade za tretje tisočletje.

Četrtek, 23. februar

V Mestni galeriji Ljubljana bodo ob 19.00 odprli skupinsko razstavo z naslovom Telesnost. Razstava na temo telesnosti v sodobni slovenski likovni umetnosti omogoča vpogled v telo in njegovo likovno širino ter v telesnost in njeno idejno ostrino.V sklopu razstave se bodo predstavili: Uroš Abram, Rajko Bizjak, Robert Černelč, Ana Čigon, Jurij Kalan, Tina Kolenik, Samo, Kamila Volčanšek. Kustos razstave: Sarival Sosič. Na otvoritvi bo v okviru svoje postavitve Tina Kolenik izvedla performans ob avtorski glasbi Alda Kumarja.

© Uroš Abram

V Centru in Galeriji P74 Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Jake Vatovca z naslovom Pobožična depresija. Umetnika zanimajo tradicionalne, s spiritualnostjo povezane ritualne prakse, zaradi česar opazuje in komentira današnji pomen rituala. Govori o pričakovanjih sreče in uresničitve želja. Govori o hlinjenju in pretvarjanju, ko iščemo pripadnost v okolju, ki mu ne pripadamo.V Kapsuli pa bodo odprli razstavo Feng šui avtorice Nike Rupnik , ki ustvarja site-specific instalacije, v katerih združuje slike, risbo, fotografijo in objekte. Njen postopek gradnje spominja na odrsko scenografijo, kjer umetnica ustvarja imaginarni svet, sestavljen iz zabeležk in vtisov realnega sveta.

© Nika Rupnik

V Mestnem gledališču ljubljanskem bo ob 20.00 premiera muzikala Trač ali Mnogo hrupa za nič, ki je nastal v koprodukciji z Gledališčem Koper. Mnogo hrupa za nič je ena od najslavnejših Shakespearovih komedij, ki se vrti okoli ljubezni, hrepenenja, izdaj, spletk in različnih preizkušenj, ki jih morajo zaljubljenci prestati, da si lahko nazadnje skočijo v objem. V bolj sodobno in muzikalno opravo sta komedijo odela libretist Gašper Tič in skladatelj Davor Herceg. Režija: Jaka Ivanc in Gašper Tič

© Peter Giodani

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 v okviru Indekš lekcije nastopila reška rock skupina Jonathan. Njihovo glasbo primerjajo s skupinami Interpol,Placebo, The Strokes in Franz Ferdinand. Kot predskupina bo nastopila domača alter pop zasedba NoAir.

yPniWpkR2uk

V Španskih borcih Ljubljana bo ob 20.00 predpremiera plesne predstave Gozd zrcal v koreografiji Amande Piña, ki raziskuje ontologije, kozmologije, mitologije, ikonografije, magijo in rituale avtohtonih prebivalcev Amerike. Gre za tretjo predstavo v sklopu projekta Ogroženo človeško gibanje. Dolgoročni projekt nadaproductions v sodelovanju z Avstrijskim ministrstvom za gib se ukvarja z raziskovanjem starodavnih gibalnih praks ter jih skuša prevesti v jezik sodobne družbe.

© Joeri Thiry

V Pritličju Ljubljana bo ob 21.00 nastopila JUNEsHELEN (Nina Šard), katere glasbo prežema sanjsko in kinematografsko vzdušje v preobleki temačnega trip hopa.

iQpc4rfwynw

V Gala hali (Metelkova) Ljubljana bo ob 22.00 v okviru cikla Pozor! Nov bend na vidiku! nastopila britanska zasedba Buffo's Wake, ki sama sebe imenuje “Eastern European Carnival Punks”, čeprav prihaja iz Brightona. Po koncertu: Wedding Fight (bobnar Buffo's Wake)

40n2mACDJkY

Petek, 24. februar

V KC Tobačna 001 Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo bosanske umetnice Adele Jušić z naslovom Stvarno, a ne tudi resnično, ki raziskuje zgodovino ženskega odporništva na prostoru nekdanje Jugoslavije. Z organiziranjem v odporniškem boju so namreč ženske ne samo okrepile delovanje NOB, temveč tudi izzvale dotedanjo patriarhalno ureditev in presegle tradicionalno delitev spolnih vlog. Kustosinja razstave: Alenka Trebušak

V Trainstation SubArt Kranj bo ob 21.00 nastopila funk zasedba Recycleman, ki jo vodi Dalaj Eegol (ex AliEn).

kUhtQPTyfyE

Sobota, 25. februar

V Narodnem domu Maribor bo ob 20.30 v okviru cikla Jazz v Narodnem domu nastopila ameriška zasedba Digital Primitives.V njihovi glasbi je prisotna tradicija od Afrike do sodobne Amerike, s prizvoki judovske in vzhodno-evropske melodike.

LWlPrig9e50