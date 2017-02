Kdo je odgovoren, če nesrečo povzroči robot?

Evropski poslanci so pozvali evropsko komisijo, naj pripravi zakonodajo s skupnimi evropskimi pravili za robote in umetno inteligenco

© Pixabay / Geralt

Poslanci evropskega parlamenta pravijo, da je treba oblikovati skupna evropska pravila za področje robotike. Evropsko komisijo, ki je med evropskimi institucijami pristojna za pripravo zakonodajnih predlogov, so pozvali, naj pripravi predlog zakonodaje o robotiki in umetni inteligenci, s katero je treba urediti vprašanje odgovornosti, predvsem za samovozeča vozila.

Po mnenju evropskih poslancev bi bilo treba vzpostaviti obvezno zavarovanje in dopolnilni sklad, iz katerega bi lahko plačevali polne odškodnine za žrtve nesreč. Med drugim bi morali vzpostaviti poseben pravni status za robote, tako da bi vsaj najbolj napredni avtonomni roboti lahko pridobili status elektronskih oseb in bili tako odgovorni za nadomestitev škode, ki bi jo morebiti povzročili.

Maja lani je v prometni nesreči z delno samovozečim avtomobilom Tesla prvič umrl voznik. Senzorji v avtomobilu, ki je imel vključenega avtomatskega pilota, niso prepoznali tovornjaka, ki je zapeljal na stran. Ta nesreča se je zgodila v ZDA. V EU za takšne primere še ni tako rekoč nobenih zakonov. Kdo je odgovoren za takšne nesreče, tudi status robotov ni določen, recimo, katera etična pravila veljajo zanje, ali imajo pravice. Zaradi tega evropski poslanci zahtevajo, da bi morali vzpostaviti status robotov kot »elektronskih oseb«, da bi jih lahko ločili od ljudi. Robot namreč ni človek in nikoli ne bo. Robot lahko pokaže sočutje, sam pa ne more čutiti, je pojasnila poročevalka evropska poslanka iz Luksemburga Mady Delvaux.

Robotika odpira tudi etična vprašanja glede zasebnosti in varnosti, zato bi bilo treba za raziskovalce in načrtovalce robotov oblikovati prostovoljni etični kodeks ravnanja, še piše v resoluciji evropskega parlamenta. V skladu s tem kodeksom recimo ne bi smeli razvijati robotov, ki bi jih uporabljali kot orožje. Evropsko komisijo poslanci pozivajo, naj razmisli o vzpostavitvi Evropske agencije za robotiko in umetno inteligenco, ki bi javnim službam zagotavljala tehnična, etična in regulativna strokovna znanja.

Robot ne sme poškodovati nobenega človeka ali z neukrepanjem dopustiti, da se človeku povzroči škoda. To je prvi zakon v kratkih zgodbah Jaz, robot, ki jih je Isaac Asimov objavil leta 1942. Resolucija evropskega parlamenta jasno kaže, kako slabo je EU danes, 70 let pozneje, pripravljena na stroje, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju, v spletni izdaji opozarja Spiegel.

V Sloveniji je bil marca lani evropski forum robotike. Marko Munih, predstojnik laboratorija za robotiko (Robolab) na ljubljanski fakulteto za elektrotehniko, je ob predstavitvi foruma dejal, da je forum indikator, kako dobro je Slovenija vključena v razvoj robotike. Slovenija je bila po besedah predstavnikov euRobotics izbrana kot gostiteljica lanskega evropskega foruma robotike zato, ker na tem področju sodi med visoko industrializirane države. Slovenija ima priložnost postati inovacijsko vozlišče za Jugovzhodno Evropo in Zahodni Balkan. Raziskovalni in izobraževalni centri v Sloveniji so namreč lahko že zametki inovacijskih vozlišč, so pojasnjevali.

Po svetu so že v uporabi milijoni robotov. So računalniško vodeni sistemi za vožnjo, skrbijo za avtomatsko krmljenje in molžo krav, pomagajo kirurgom pri operacijah. V nekaterih državah, recimo v Belgiji, jih poskusno uvajajo za nego in oskrbo starejših in dementnih ljudi. Roboti postajajo v našem vsakdanjem življenju vse pomembnejši. Ko ravnanja stroja ni več mogoče neposredno povezati z ravnanjem človeka, je treba določiti, kdo je odgovoren, če gre kaj narobe, pravi evropska poslanka Julia Reda. V evropski komisiji pravijo, da konkretnih sprememb obstoječe zakonodaje za zdaj ne predvidevajo.

Predloga za uvedbo davka na robote, s katerim bi zbirali denar od lastnikov robotov za financiranje usposabljanja ljudi, ki izgubijo zaposlitev zaradi robotov, evropski poslanci niso sprejeli. Prisluhnili so lobistom robotske industrije, ki so svarili, da bi ta davek zaviral inovacije. Mednarodno združenje za robotiko, ki ima sedež v Frankfurtu, je v svojem sporočilu še navedlo, da bi davek na robote imel zelo negativen vpliv na konkurenčnost in zaposlenost. Avtomatizacija in uporaba robotov s povečevanjem produktivnosti ustvarja nova delovna mesta v naprednih industrijskih državah, recimo v nemški avtomobilski industriji, so še pristavili v panožnem združenju za robotiko.