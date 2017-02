REJVikend

Boriqua Tribez

V petek v Klub K4 prihajata Spacetravel, ki v svojih DJ setih združuje raznolike glasbene stile - od deepa, techna do obskurnega electra in Nicola Kazimir, član švicarskega kolektiva Les Points. V Klubu Monokel bosta nastopili Nina Hudej & NinaBelle. V soboto bo Dvorani Gustaf Maribor potekal Exact Moment, na sobotni prePustnici v K4 pa bodo zimo odganjali Sunneh, Fogy in MZ Buchek, Dulash Der DJ, Utti in Levanael.

Petek, 24. februar

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Shu Shu)

(22.00): Centralna postaja Ljubljana: Growss (DJ set)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Umešana jajca (Jopa/Hr, Bakto, Zhe)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Duki)

(23.00): Zoo Ljubljana: DeepEnd!-carnival showcase (Flo, DubDiggerz, RawLand, Pudlika/Hr, Mokito)

(23.00): K4 Ljubljana: K4 x 4 (Mali oder: Spacetravel, Roiss. Veliki oder: Nicola Kazimir, Evano, Nikolaj)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Half Whale There (DJ Sabina FNK Crew, Kleemar DJ set, DJ Borka, Skor-Lee FNK Crew)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Nina Hudej & NinaBelle (DJ set)

Sobota, 25. februar

(05.00): F Club Ljubljana: Afterfive (Angel Anx, Fisco)

(20.00): Žmauc Ljubljana: Pustna sobota (El Hefe)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Snifovanje s kolektivom Pust (DJ-ji: Ata Limonar, DVMIR, Lil Ris, Shao, Novack)

(21.00): MKNŽ Ilirska Bistrica: Pust 2017 (Borka & Bakto/Tetkine radosti)

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Trash Hits 1997 (Pohi & Green)

(22.00): Klub Gromka (Metelkova) Ljubljana: Devlish Nights Vintage Edition (DaJohn, Clemzie J, FFrika)

(23.00): Kreativna cona Šiška Ljubljana: KCŠ Pustni žur (Kukla, Krilc, Volk, Felis Catus & Softskinson, Nitz)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Pustna slovenska popevka (glasbena skrbnika: Boo in Udo Brenner)

(23.00): K4 Ljubljana: PrePUSTNICA (Blend floor: Sunneh, Fogy, MC Buchek. House floor: Dulash Der DJ, Utti, Levanael)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Tiffanijev karneval (DJ Papi & DJ Protein)

(23.00): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: Exact Moment feat. Magnetic Shift (Techno floor: Boriqua Tribez, LxS, DJ Splif, Overheads, Flash Solo. Magnetic Shift floor: KID Panel, DJ Hose, Hide, The Omen, Urbadur)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Maškarce 2017 (Tramp b2b Skutin)