Vzpon in padec Mila Yiannopoulosa, junaka desnice

Kako je Milo Yiannopoulos za denar igral negativca in v službi desnice širil nestrpnost, nato pa neslavno pogorel

Milo Yiannopoulos

© Kmeron / WikiCommons

Odstop Mila Yiannopoulosa z mesta urednika desničarskega portala Breitbart je zgodba o tem, kako skrajna desnica izkorišča mlade moške, pri čemer je ne zanimajo njihova telesa, ampak čustva, kaj jih boli, njihovo upanje, jeza, tesnoba, njihova potreba po tem, da bi bili del avanture velikih grdih fantov. To je zgodba o najhujših posledicah za poklicnega trola (trol je nekdo, ki namenoma na spletu piše žaljiva in provokativna besedila, op.p.), zgodba o posledicah, ki za nikogar niso smešne, na Pacific Standard piše Laurie Penny.

Yiannopoulos je tudi dokaz, da obstaja meja, ki je tisti, ki jih konservativci predstavljajo kot predstavnike svobode govora, ne smejo prestopiti. Ta meja se ne imenuje sovraštvo do Muslimanov, sovraštvo do žensk, nadlegovanje, ampak pedofilija. Milo Yiannopoulos je padel, ker je vzneseno branil odnos med (mladoletnimi) dečki in starejšimi moškimi.

Za zvezdo ga je naredil Steve Bannon, prejšnji urednik Breitbarta in zdaj vplivni svetovalec predsednika ZDA Donalda Trumpa. Yiannopoulos je pisal kolumne z naslovi, kot sta Debeli ljudje bi morali sovražiti sebe, ne J.C. Penney in Zaradi nadzora rojstev so ženske neprivlačne in nore. Zaskrbljujoče je predvsem, kako je na tak način sploh lahko postal zvezda. Na Twitterju je bil @nero, dokler ga julija lani niso za vedno blokirali. Najprej je pisal za Catolic Herald in Daily Telegraph. Na blogovski strani Telegrapha je postal poklicni spletni trol, ki je sovražil levico bolj, kot je kar koli ljubil.

Leta 2011 je odšel s Telegrapha in postal soustanovitelj spletne strani o tehnoloških temah Kernel, kjer je nadaljeval z žalitvami in provokacijami. A več ljudi kot je užalil, več pozornosti je dobival. Leta 2013 ga je nekdanji urednik Kernela uspešno tožil zaradi neizplačevanja plač, nekdanja zaposlena pa se je javno pritoževala, ker ni dobila plače. V elektronski pošti ji je Yiannopoulos zaradi tega grozil, da ji bo uničil kariero in jo opsoval z »navadno prostitutko«. Več piscev je ugotovilo, da ga nihče zaradi strahu in maščevanja ne upa javno kritizirati.

Odskočna deska za odhod Mila Yiannopoulosa v ZDA in njegov vzpon med zvezde je bilo spletno gibanje gamergate, ki se je izdajalo za branitelja etike v novinarstvu videoiger, hkrati pa je brutalno nadlegovalo novinarke. Prek Breitbarta je postal junak desnice. Enako kot Trump je logični rezultat groteskne povezave med politiko, zabave in interneta, kjer sovražni govor lahko postane zabavna industrija.

Vsakdo, ki pozna Mila Yiannopoulosa, je bil presenečen nad njegovim vzponom, pravi njegov prijatelj James Cook. Njegova nečimrnost, cinizem, nasilnost, finančne mahinacije, sovražni govor, nadlegovanje so bili znani vsakomur. Za to, da bi bili šokirani nad njim, je zdaj prepozno. Njegovi podporniki mu bodo še vedno stali ob strani zaradi napačnega prepričanja, da ga skrbi zanje, njegovi izkoriščevalci na visokih položajih pa bi se morali vprašati, zakaj so se prav zdaj odločili, da je šel predaleč, v Guardianu piše Dorian Lynskey.