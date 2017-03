Janša je bil zadet ko mamba

Kako naj drugače razumemo neverjetno odkritje, da je Janez Janša pred 42 leti obiskal partijsko šolo v Kumrovcu? A ni bilo dovolj, da je bil med najmlajšimi člani Partije v Grosuplju, da je bil Titov štipendist, da je bil predsednik občinske organizacije ZSMS, da je bil član občinskih komitejev SZDL in Zveze komunistov, član republiških in zveznih organov ZSM in SZDL ter da je bil politični komisar mladinske pohodne brigade po poteh slovenskih odposlancev na drugo zasedanje Avnoja v Jajcu? Kako je lahko pri 17 letih obiskal še najbolj osovraženo, režimsko valilnico kadrov: politično šolo v Kumrovcu, rojstni vasi pokojnega maršala Josipa Broza aka Tita?

Kako naj drugače razumemo, da je pred leti za svojo odvetnico najel Nino Zidar Klemenčič, ženo ministra Gorana Klemenčiča (ki je bil po Janševih besedah v parlamentu pijan ko aksa), ki bi ga najraje utopil v žlici alkohola? Več v aktualni Mladini.