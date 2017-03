Manj samomorov v državah, ki dovolijo istospolne poroke

Študija, ki so jo naredili v ZDA, je pokazala, da uzakonitev istospolnih porok zmanjša samomorilnost

© WikiCommons

V državah, ki dovolijo istospolne poroke, se zmanjša število samomorov, je pokazala študija. Na šoli za javno zdravje John Hopkins Bloomberg so raziskovalci analizirali stopnje samomorilnosti srednješolcev v zveznih državah v ZDA. Primerjali so stopnje v državah, ki so legalizirale istospolne poroke, s tistimi, ki jih niso. Ugotovili so, da je v državah, ki so dovolile istospolne poroke, med srednješolci za 7 odstotkov manj možnosti, da si bodo poskusili vzeti življenje.

Raziskovalci domnevajo, da je razlog za nižje stopnje samomorilnosti v državah, kjer so istospolne poroke dovoljene, občutek istospolnih mladostnikov, da so v svojih skupnostih sprejeti. Med istospolno usmerjeni ljudmi je najbrž zaradi stigme in predsodkov do istospolnih, na splošno več depresivnih in nagnjenih k samomoru, kot med različnospolnimi ljudmi.

Soavtorica študije Julia Raifman upa, da bodo politiki in javnost premislili, kakšni so vplivi zakonov in politik o pravicah istospolnih na zdravje. Danuta Wasserman, profesorica na švedskem inštitutu Karolinska, pravi, da se rezultati študije, ki so jo izvedli v ZDA, ujemajo z rezultati študij v Evropi, ki so pokazale, da mladostniki, ki jih skrbi njihova spolna usmerjenost, pogosteje poskusijo narediti samomor.

Finski parlament je pravkar zavrnil peticijo, s katero so državljani zahtevali razveljavitev zakona, ki bo stopil v veljavo naslednji mesec in bo dovolil istospolne poroke. Zakon, ki je bil sprejet leta 2014, bo istospolnim parom na Finskem zagotovil enake pravice glede posvojitve otrok in priimka kot jih imajo različnospolni pari. Finska je zadnja nordijska država, ki je priznala istospolne poroke, registracijo istospolnih skupnosti dovoli sicer že od leta 2002.

Potem ko je leta 2015 francoska luteranska cerkev dala blagoslov istospolnim porokam, je zdaj tuid norveška luteranska cerkev sklenila, da njeni pastorji lahko sklepajo istospolne poroke. Norveška je za Dansko kot druga država na svetu leta 1993 dovolila registracijo istospolnih partnerstev, civilne istospolne poroke pa so na Norveškem dovoljene od leta 2009.