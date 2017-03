REJVikend

Jason Little

V petek bosta v Klubu K4 na 7 - urnem setu nastopili DJ eminenci Sotofett (norveški DIY posebnež in lastnik založbe Sex Tags Mania) in Francoz Gilb'r, na drugem plesišču pa se bo predstavil Madžar Route8. V Gala hali bo v okviru cikla Zeleno sonce nastopila hrvaško - slovenska funk naveza. Osrednji gost bo DJ Pips, gonilna sila osiješke urbane scene, ob njem pa še Udo Brenner in Sejkul. V soboto bo v Klubu Valentino večer glasbe 90-ih let, ki jo bosta vrtela Dr. Silvano DJ & TeyDJ, v Pekarni Maribor pa se bodo na večeru DNB: Styrian Forces predstavili domači kolektivi Bass Fighters, Illegal kru, Magnetic Shift in Jungle Boogie.

Petek, 3. marec

(20.00): LP Bar Ljubljana: Nazim & Bayo (DJ set)

(21.00): Žmauc Ljubljana: Senč (DJ set)

(21.00): Klub Valentino Ljubljana: Italo Disco & Hi Energy (Roman Birk & Princ Valiant)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Dejvid)

(21.00): Klub Baza Ajdovščina: Intensity Bass Experience (Spade, Spencah, Dominus Diaboli, Tmau, Krimzon, Sinister Motive)

(22.00): Centralna postaja Ljubljana: Into The Deep (Alen & Mitchz, Robert Lauerto)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Zois)

(23.00): K4 Ljubljana: K4 x 4 (Kvalitat floor: Gilb'r & DJ Sotofett all night!/Versatile, Sex Tags Mania. Stiropor floor: Route 8/Lobster Theremin, Dojaja/Kvalitat, Stojan/Stiropor)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Zeleno sonce 108 (Glasbeni skrbniki: DJ Pips/Hr, Udo Brenner, Sejkul. VJ: Fšk)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Yanya & Junzi (DJ set)

Sobota, 4. marec

(05.00): F Club Ljubljana: AfterFive (Rydel, Jr. Bench)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Kamasutra)

(22.00): Pekarna Maribor: DNB: Styrian Forces (Bass Fighters floor: DJ Hose, Tsunami, The Omen, Aveho b2b Dominus Diaboli, Kryptonite. Jungle Boogie floor: Damaris, Theejay, Useless D. I)

(22.00): TrainStation SubArt Kranj: Frschlus vol. 1 (Dejan Miličević/Srb, Veztax, Rabak, Prio)

(22.00): Mostovna Nova Gorica: Analogue/Digital (Marta, Roli, R.Bade)

(22.00): Klub Valentino Ljubljana: We Love 90's (Dr. SilvanoDJ & TeyDJ)

(22.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Industrial Strength Slovenia - Mr.Madness B-day BASH (Jason Little, Mr. Madness, Cheh, T-Rex, Mi6x/Trda Peška, HKH & Defined Insanity)

(23.00): K4 Ljubljana: Hočmo nazaj dinozavre (Veliki floor: Pohalino/Hočmo Nazaj Dinozavre, Rope/Everything Goes. Mali floor: Sushi, Saraieva)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Shining (Torulsson & Kobayashii)

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: Warehouse (David Herrero, Devious, Peter Nikolić)

Nedelja, 5. marec

(05.00): F Club Ljubljana: AfterFive (Chibba, Livingston Dell)