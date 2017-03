Osmi bienale slovenske sodobne plesne umetnosti

Teja Reba, Leja Jurišić: Ideal

Na različnih prizoriščih v Ljubljani bo od 8. do 11. marca potekal festival Gibanica, ki od leta 2003 bienalno predstavlja slovensko sodobnoplesno produkcijo. Letošnji program je izbrala tričlanska mednarodna selektorska ekipa v sestavi: Angela Glechner (Avstrija), umetniška in finančna direktorica SZENE Salzburg ter festivala Sommerszene, Suzana Koncut (Slovenija), plesalka, koreografinja ter prevajalka in Eddie Nixon (Velika Britanija), direktor razvoja gledališča in umetnikov v londonskem centru sodobnega plesa The Place.

Gibanica ponuja izbor najboljših sodobnoplesnih izdelkov domačih producentov in velja za najpomembnejšo tovrstno platformo pri nas. Je mešanica nacionalnega plesnega festivala, na katerem ima domača javnost možnost spoznati dvoletno plesno ustvarjalnost in umetniki reflektirati njeno odličnost, ter platforme za predstavitev umetnost, ki bi jo domači in tuji gostje festivala utegnili uvrstiti v različne umetniške programe.

Med 44 prispelimi prijavami so selektorji izbrali devet predstav:

- Delo iz ljubezni (Made With Love), v katerem avtorica Teja Reba problematizira družinsko in materinsko življenje z vidika sodobnih prekarnih delovnih pogojev umetniškega ustvarjanja, ki ukinjajo razliko med (družbenim) delom in zasebnostjo, ob čemer enačenje ni več stvar politične deklarativnosti, temveč nuja za preživetje.

- Neimenovano Žigana Krajnčana in Gašperja Kunška je duet za dva plesalca, glasbo in gledalce, ki vsakič znova preseneti ravno v unikatnosti lastne izvedbe, ki ima oprijemališče natanko v perpetuiranju komada Freddieja Mercuryja The show must go on. Avtorja in plesalca se v tem kontekstu postavljata na stran ne-imenovanega, še-ne-izrečenega, a vendarle čutnega samospraševanja, v katerega prek visoko energijske nekonvencionalne izvedbe zarisujeta svet onkraj, ki se na presečišču pogleda gledalca in povezave čutno-fizičnega sveta plesalca šele vzpostavlja.

- Fizične manifestacije Snježane Premuš, ki sodijo v cikel predstav Zgodbe o telesu, ki so nastajale kot raziskave telesnosti osebe in osebnosti telesa.

- Morda na videz kdaj kot vsi ljudje, v kateri Kaja Lorenci razmnoži formo dueta z različnimi plesnimi nalogami in konfiguracijami, ki skozi gibalno pretočne koreografske formacije prek nenehnega uglaševanja plesalcev ustvarjajo občutek edinstvene čez-odrske simbioze.

- Čudovita leta, solo prvenec avstrijske plesalke in koreografinje Dagmar Dachauer, ki se ukvarja z glasbo obeh Johannov Straussov v sodobno-plesnem kontekstu in z obdobjem Dunajskega kongresa (1814/1815). Povezavo zgodovinskih elementov in njihove reminiscence je avtorica povezala s politično naravo in legitimnostjo lastnega telesa.

- Ideal, v katerem Leja Jurišić in Teje Reba zapopadeta Goebbelsovo delitev na intimno, osebno-javno in javno življenje slehernika, ob čemer delitev cepita na Marxovo misel, da se da veliko dela opraviti horizontalno, iz postelje, na postelji.

- Steklena menažerija Matije Ferlina, ki razpira vmesno področje med abstrahiranim plešočim telesom in konvencijami gledališkega jezika ter si skupaj s plesalci zada skoraj nemogočo nalogo, s katero poskuša na novo iznajti gledališkost skozi potencial, ki izhaja iz sopostavitve telesa in besedila.

- Oblike razdalje Magdalene Reiter, ki raziskuje stanja odcepitve, zapustitve, iztrganosti, individualnih in kolektivnih distanc. Vprašanju odtujenosti in odsotne prisotnosti kot inherentnega stanja sodobnega človeka zoperstavlja iskanje pripadnosti in nenehne poskuse graditve trenutka sedanjosti.

- Zraka! pod katerega se podpisujejo Janez Janša, Boštjan Narat, Irena Preda in Irena Tomažin se loteva neposredno preko forme diha(nja) kot fizične akcije v prostoru, ko je zrak "prepuščen" skupnemu dihu, v katerem je meja naše zasebnosti v vsakem primeru prekoračen.

Odprtje Gibanice bo 8. marca ob 16.00 v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova s prostorsko postavitvijo (gibljivo strukturo) ON(THE)LINE Mateje Bučar, prejemnice nagrade Ksenije Hribar 2015 za življenjsko delo. Ob 19.00 sledi uradna otvoritev festivala ter podelitev nagrade Ksenije Hribar za življenjsko delo, ki jo letos prejme Neja Kos.

Poleg plesnih predstav bo Gibanica tudi letos ponudila bogat spremljevalni program, v katerem bodo med drugim diskusijski dogodki t.i. Dosje O in okrogla miza Kuratorske prakse. Zaključek bienala bo 11. marca ob 21.30 v Stari mestni elektrarni s podelitvijo nagrad Gibanice in nagrad Ksenije Hribar za izjemne dosežke iz sodobnih plesnih umetnosti v Sloveniji. Voditelja prireditve bosta Uroš Kaurin in Vito Weis.