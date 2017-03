Spomini Baracka in Michelle Obama vredni rekordnih več deset milijonov

Nekdanji predsednik ZDA Barack Obama in njegova soproga, nekdanja ameriška prva dama Michelle Obama, sta podpisala pogodbo za objavo svojih spominov. Financial Times poroča, da naj bi šlo za rekordnih 65 milijonov ameriških dolarjev.

Barack in Michelle Obama sta z newyorško založbo Penguin Random House podpisala pogodbo za objavo svojih spominov, ki naj bi bila vredna več deset milijonov dolarjev. Prvi temnopolti ameriški predsednik je sicer že avtor dveh spominov in otroške knjige.

V preteklosti je Obama pogosto zase dejal, da poseduje pisateljsko občutljivost. Kot je napovedal, ne namerava napisati običajnega zapisa svojega predsednikovanja v Beli hiši.

Željno pričakovanje je v zraku tudi zaradi spominov Michelle Obama. Potomka sužnjev je postala prva temnopolta prva dama in si je pridobila veliko priljubljenost med Američani. V času, ko je bila prva dama, je veljala za najbolj spoštovano in priljubljeno žensko v ZDA.

Iz založbe so ob tem sporočili, da so pridobili avtorske pravice za ves svet za dve knjigi, ki ju bosta ločeno napisala bivši predsednik in prva dama. Podrobnosti pogodbe niso razkrili, a je Financial Times poročal, da naj bi bila pogodba vredna 65 milijonov dolarjev, kar je rekordni znesek za spomine kakega predsednika ZDA. V skladu s pogodbo bo založba v imenu družine Obama tudi darovala milijon izvodov knjig spominov dobrodelni ustanovi First Book.

Doslej je največ za svoje predsedniške spomine Moje življenje (My life) dobil bivši predsednik ZDA Bill Clinton in sicer 15 milijonov dolarjev. Spomini so izšli leta 2014. Njegova soproga in nekdanja državna sekretarka Hillary Clinton je za knjigo spominov Težke odločitve (Hard Choises), v kateri opisuje obdobje, ko je bila v času predsednika Obame na čelu State Departmenta, prejela 14 milijonov dolarjev. Bivši predsednik George W. Bush pa je za Točke odločitve (Decision Points) leta 2010 dobil deset milijonov dolarjev.