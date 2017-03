Bo YouTube povozil klasično televizijo?

Največji spletni videoportal YouTube dobo interneta spretno izkorišča v svoj prid. Z uvedbo naročniških paketov TV programov bo zdaj konkuriral tudi klasični televiziji.

© Herbert Hirche / Maxpixel

Pretočna televizijska storitev YouTube TV bo ponujala naročniške pakete televizijskih programov. S tem bo YouTube začel neposredno konkurirati tradicionalnim ponudnikom plačljivih paketov TV-programov.

Storitev YouTube TV so zasnovali z mislijo na mlajše generacije, ki do novic, filmov in drugih vsebin s televizijskih programov ne želijo dostopati z naročanjem na tradicionalno kabelsko ali satelitsko televizijo.

"Youtube TV je zasnovan posebej za potrebe nove generacije TV-navdušencev, ki hočejo gledati, kar si želijo, ko si želijo, kakor si želijo, brez zavez," je v pogovoru z novinarji povedala glavna izvršna direktorica YouTuba Susan Wojcicki.

YouTubova televizijska storitev bo zaživela v naslednjih mesecih, sprva v ZDA, uporabnikom pa bo omogočala, da do televizijskih programov, kot so ABC, CBS, Fox in NBC, dostopajo s katerekoli naprave z dostopom do interneta.

Storitev YouTube TV bo vključevala tudi vsebine, ki jih na portalu Youtube objavljajo njegovi uporabniki. Poleg tega bo omogočala snemanje oddaj, tako da si jih bodo uporabniki lahko ogledali, ko bodo imeli čas.

YouTube, ki sodi pod okrilje spletnega velikana Google oziroma njegove krovne družbe Alphabet, bo s to storitvijo konkuriral tradicionalnim ponudnikom kabelske, internetne in satelitske televizije, pa tudi podobnim storitvam s plačljivo televizijo, kot sta Sling TV in DirecTV Now.