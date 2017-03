Za milijonarje je najbolj privlačna Avstralija

Milijonarji se selijo v države, kjer imajo na voljo najboljše šole za svoje otroke in se osebno počutijo varne

V letu 2016 je zapustilo državo, v kateri so živeli, 82 tisoč dolarskih milijonarjev. Predlani se jih je preselilo 64 tisoč. Največ milijonarjev se preseli v Avstralijo, sledijo ji ZDA, Kanada, Združeni arabski emirati in Nova Zelandija. V Avstralijo se je lani preselilo 11 tisoč milijonarjev, v ZDA 10 tisoč in Kanado 8 tisoč.

Andrew Amoils iz organizacije New World Wealth, kjer so pripravili poročilo o selitvah bogatašev, razlaga, da je pri odločanju, kam se preseliti, za milijonarje odločilno, da imajo za svoje otroke zagotovljeno dobro izobraževanje, drugi ključni dejavnik je osebna varnost. »Za svoje otroke hočejo imeti najboljše šole in počutiti se hočejo varne,« pravi Amolis. Tema dvema pogojema sledijo podnebje, kakovost zdravstva in čistoča.

Avstralija je za milijonarje najbolj privlačna tudi zato, ker je najboljša baza za poslovanje v azijskih hitro rastočih trgih, zlasti na Kitajskem, v Južni Koreji, Singapurju in Indiji. V zadnjih desetih letih se je celotno bogastvo v Avstraliji povečalo za 85 odstotkov, v ZDA je v enakem obdobju naraslo le za 30 odstotkov in v Veliki Britaniji za 28 odstotkov. Zaradi tega je zdaj Avstralec v povprečju bistveno bogatejši od povprečnega Američana in Britanca. Pred desetimi leti ni bilo tako. Avstralija je leta 2012 uvedla nove vizume za tuje bogataše, ki so pripravljeni v državi investirati milijone dolarjev.

Največ milijonarjev se izseli iz Francije, predvsem zaradi visokih davkov za premožne. Drugi razlog za izseljevanje iz te države je naraščanje napetosti med kristjani in muslimani. Lani se je iz Francije izselilo 12 tisoč milijonarjev. »Pričakujemo, da se bo izseljevanje milijonarjev iz Francije v prihodnjih desetih letih povečalo, če se bodo te napetosti povečevale,« piše v poročilu. Na Kitajskem, od koder se je lani izselilo 9 tisoč milijonarjev, se zaradi izseljevanja njihovo število ne zmanjšuje, ker tiste, ki odidejo, nadomestijo novi.

Izseljevanje milijonarjev je problem za lokalno gospodarstvo, saj jih je okrog 30 odstotkov lastnikov podjetij, ki zaposlujejo veliko ljudi, in plačujejo veliko davka na prihodke.

V študijo so vključeni milijonarji, ki se vsaj za šest mesecev dejansko preselijo v drugo državo, ne pa tudi tisti, ki dobijo državljanstvo ali hišo v drugi državi, a le redko tam tudi živijo.