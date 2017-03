Varuhinja naj nasprotuje zakonu o tujcih ali odstopi

Inštitut Danes je nov dan je objavil peticijo, v kateri državljanke in državljane poziva, naj varuhinjo človekovih pravic prepričajo, da glede zakona o tujcih odreagira kot človek in zakon vloži v ustavno presojo ali pa odstopi s položaja

"Pozivam vas, da ustavite norost po imenu novela Zakona o tujcih in na Ustavno sodišče vložite pobudo za oceno njene ustavnosti in zakonitosti. To, da pred vami zakona ni ustavil nihče drug, pomeni, da je sedaj vse odvisno od vas. Vašo doslejšnjo pasivnost, omahovanje in neodločnost je v tem primeru mogoče razumeti tudi kot kolaboracijo s totalitarnimi in antihumanističnimi težnjami slabe oblasti. Kot varuhinja človekovih pravic imate ob zakonu, ki tepta človekove pravice, po mojem mnenju na izbiro le jasno nasprotovanje ali odstop s položaja. Kako se boste odločili?" so zapisali pri inštitutu Danes je nov dan.

Peticijo lahko podpišete na tej povezavi.