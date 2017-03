Bo Trump gradil ali razgrajeval?

V govoru v kongresu je Donald Trump obljubljal, da bo gradil, njegov glavni svetovalec pa je nekaj dni pred tem napovedal razgradnjo

Donald Trump

© WikiCommons

V prvem mesecu mandata novega predsednika ZDA Donalda Trumpa je besedo normalno bilo mogoče slišati redko. Ko je pred dnevi nastopil v kongresu, je zvenel normalno. Toda če ga pogledamo podrobneje, sploh ni bil normalen, vsaj ne v luči tistega, kar je skupaj s svojimi sodelavci počel in govoril, ugotavlja v New Yorkerju Jeff Shesol, pisec govorov nekdanjega demokratskega predsednika Billa Clintona. Največje protislovje je bilo med predsednikom, ki je v kongresu obljubil »nov program za nacionalno obnovo«, in besedami njegovega glavnega svetovalca Stephena Bannona, ki je samo pet dni prej povedal, da je administracija pravkar začela projekt »razgradnje«. Kaj je torej res? Je zvezna vlada začela z gradnjo, kakor trdi predsednik, ali z razgradnjo, kot trdi njegov glavni svetovalec? Je mogoče, da počne oboje?

Trump sebe seveda vidi kot gradbenika, »največjega gradbenika«, kakor je trdil v predvolilni kampanji, pa kot človeka, ki je pravkar dobil v roke popolnoma razsuto državo, v vsem, kar je »uničeno«, pa vidi nekaj »večjega, kot kadarkoli«, kot je dejal ob zaključku govora v kongresu. Opisal je svoje sanje o gradnji »novih cest, mostov, predorov, letališč in železnic, po vsej zelo zelo lepi deželi«. Trumpove želje vsebujejo milijarde dolarjev vreden načrt za gradnjo infrastrukture (a kar je predstavil v kongresu, je bolj brošura kot načrt), »velik velik zid«, ki bo nekega dne stal na meji med ZDA in Mehiko, večjo in močnejšo vojsko, boljši sistem zdravstvenega zavarovanja (ki bo cenejši in omogočal več izbire), pa nove »mostove sodelovanja in zaupanja« med skupnostmi in policisti.

Med volitvami in prevzemom oblasti je Bannon povedal, da bo on tisti, ki bo vztrajal pri izvedbi načrta za gradnjo infrastrukture, zdaj tega ne omenja več, ampak goreče govori o »razgradnji administrativne države«. Tega se je lotil resno. Člani Trumpovega kabineta so po njegovih besedah bili izbrani za »razgradnjo«. Nekaj ur preden je predsednik nastopil v kongresu, so njegovi sodelavci zaključevali s pripravo dekreta za ukinitev sklepov agencije za okolje (EPA) o zaščiti rek, mokrišč in voda pred onesnaženjem. Pred nekaj dnevi je bela hiša objavila, da bo proračunski znesek za zvezne programe za pomoč šolarjem, revnim družinam, znanstveno raziskovanje, zdravstvo, pomoč tujini, zmanjšala za 54 milijard dolarjev in ta denar namenila za povečanje vojske. Trump v kongresu tega ni omenil, proračun bo očitno krčil za kamerami.

Guardian pa opozarja, da bodo Trumpovi ukrepi nedvomno najbolj prizadeli okužene z virusom HIV/aidsom, saj bodo izgubili zdravstveno zavarovanje, ki ga imajo zagotovljenega z zdravstveno reformo njegovega predhodnika Baracka Obame. Pred Obamovo zdravstveno reformo je imelo zasebno zdravstveno zavarovanje 13 odstotkov okuženih, 24 odstotkov pa jih ni imelo nobenega zavarovanja.

Podpredsednik Mike Pense namerava zdaj odpraviti ukrep, ki mu je pomagal, ko je bil guverner zvezne države Indiana. Leta 2015 je tam izbruhnila najhujša epidemija aidsa. Najprej jo je skušal zajeziti z molitvijo, a ker ni pomagalo, je posegel po Obamovem zdravstvenem zavarovanju in uspelo mu je. Zdaj je na čelu tistih v republikanski stranki, ki pripravljajo teren za ukinitev programa, ki mu je pred dvema letoma pomagal zajeziti epidemijo v revnem delu Indiane. Prizadeva si ukiniti nekaj, za kar ve, da deluje. Ukinitev zdravstvenega zavarovanja bo najbolj prizadela okužene z virusom HIV, istospolne, etnične manjšine in nasploh revne ljudi.

Podporniki znanosti so ogorčeni, da uslužbenci agencije za okolje, ki ljudi svarijo pred okoljsko škodo, ne smejo več komunicirati z javnostjo. Enako zaskrbljeni bi morali biti istospolno usmerjeni Američani, ker Trumpova administracija očitno preprečuje tudi informiranje javnosti o HIV/aidsu in zdravju istospolnih. Spletna stran bele hiše o politiki glede HIV/aidsa ni več dostopna.

Prek financiranja programov za preprečevanja širjenja aidsa in virusa HIV je Obamin program zdravstvenega zavarovanja pomemben kanal za informiranje o HIV in aidsu. Z virusom HIV je v ZDA okuženih 1,2 milijona ljudi.