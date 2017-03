REJVikend

Sweyn Jupiter

V petek bo v Pritličju potekal drugi dan festivala Tresk, na katerem se bodo predstavili pavleisdead, СОЧИ '91, Blaž Pavlica in Noč. V soboto v K4 prihaja londonski DJ, producent in klaviaturist Sweyn Jupiter, ki je pozornost vzbudil dobri dve leti nazaj, ko je v sodelovanju s šefom založbe Bok Bokom izdal single Papaya Lipgloss, obenem pa se je uveljavil kot član DJ tria BBC AZN Network, ki pripravlja eno najbolj divjih in zanimivih oddaj na valovih Radar Radia.

Petek, 10. marec

(20.00): Pritličje Ljubljana: Tresk#8 (pavleisdead, СОЧИ '91, Blaž Pavlica, Noč)

x-8fQFsGXfc

(20.00): Kavarna Moderna Ljubljana: Yanoosh & Evol Ai (posebni gost: Leemajik)

GPJRYTG8p4M

(23.00): K4 Ljubljana: Gibanica (Ian F, Ikas, Dipsas, Felis Catus, Shu Shu b2b Splinterhouse)

rPyplYa3dxE

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Ludvik & A Humanoid Individual (techno večer)

(23.00): Zoo Ljubljana: LiquiFi w d:light (Lunic, Trdee, Midair, Klepetz, Dub Tone)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Rave Voyeur (Tolstoyed)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Celovečerec (Tsujo Twitch)

Sobota, 11. marec

(05.00): F Club Ljubljana: AfterFive (Angel Anx, Matt Cramer)

jKhXaCJpnQU

(21.00): Avtonomna tovarna Rog Ljubljana: Rdeče zore (Kikimore), (23.00): Secret Lover (Slo), Psychos (BIH)-DJ set

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Marie Cherie)

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: Pure Techno (Psiho, Dojaja, Bloody-J)

(23.00): K4 Ljubljana: Tigerbalm III (Sweyn Jupiter/Night Slugs, VB, Šuljo/Beton Records, BAGS, Tekochee Kru, Freeverse & DVS: VJ: 5237)

Yu5iSSKjTrg

(23.00): Zoo Ljubljana: OneWay x GOR (DJ K'Pow, DJ Lazy One, DJ Saraieva)

Nedelja, 12. marec

(05.00): F Club Ljubljana: AfterFive (Rydel, Zanne Madness)