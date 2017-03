Krizni novi svet

Od 13. do 19. marca bo na več lokacijah potekal Teden možganov 2017, podnaslovljen Krizni novi svet. Letos bodo nevroznanstveniki problematizirali predvsem izoliranost mladih v udobju tehnologij.

© Tomaž Lavrič

Sinapsa, Slovensko društvo za nevroznanost, bo tudi letos organiziralo Teden možganov. Pester program okroglih miz in predavanj bo tokrat osredotočen na krizo, tako na nivoju družbe, kot tudi na nivoju posameznika. Predstavili bodo, kaj se zgodi, ko se posameznik ne zna soočiti s krizami in se zateče v ''udobja'' tehnologij, kar se pogosto prelevi v različne zasvojenosti (pornografija, videoigre, družabna omrežja), ki so v današnji dobi v porastu predvsem med mladimi.

V napovedi festivala so organizatorji zapisali, da začetek leta 2017 deluje precej distopično: "Po mnenju medijev nam grozijo migranti, razpad EU, globalno segrevanje, teroristi, tajkuni, strokovnjaki in še cela vrsta podobnih tegob. Družbene krize se zrcalijo v življenjih posameznikov, ki se vsakodnevno spopadamo z novimi skrbmi, anksioznostjo, depresivnostjo in novodobnimi odvistnostmi – od spleta, pornografije, socialnih omrežij, videoigric. Vendar, ali je kriza nujno nekaj slabega?"

Kot pravijo v Sinapsi, kriza predstavlja porušeno ravnovesje, ki opozarja na potrebo po spremembah. "Na prvi pogled se zdi samo kot nesreča, a obenem predstavlja priložnost za izboljšanje, rast in razvoj. Skozi evolucijo so krize oblikovale človeško vrsto, skozi zgodovino so krojile našo kulturo, politiko in gospodarstvo, skozi posameznikovo življenje krize oblikujejo njegovo identiteto. So torej krize normalen in nujen del življenja? Je možna prihodnost brez kriz? Bi si to sploh želeli?" se sprašujejo nevroznanstveniki.

Podnaslov Tedna možganov Krizni novi svet torej prevprašujo, ali je sodobna situacija nekaj novega, posebnega, apokaliptičnega. Ali z odzivi, kot sta strah in stres, krizo še poglabljamo? Na predavanjih boste imeli možnost prisluhniti strokovnjakom, ki so preučili delovanje kriz v naših možganih.

Vabimo vas, da tretji teden v marcu znova posvetite možganom – sistemu, ki nam omogoča, da se prožno prilagajamo krizam in spremembam v okolju ter nas s tem ohranja pri življenju.

Program je razvrščen na sledeče sklope:

- ponedeljkova plenarna predavanja: Krize v razvoju posameznika in družbe,

- torkove delavnice za odrasle in otroke,

- sredine vroče teme v nevroznanosti,

- klinične teme v torek in četrtek: Stres in digitalizacija užitka: po bližnjicah do bolezni telesa in duše,

- petkova okrogla miza: Zakaj (ne) potrebujemo krize?

Teden možganov bo potekal v Ljubljani in v večji mestih po Sloveniji. Predavanja v Ljubljani se bodo odvijala v atriju ZRC SAZU, projekcije filmov pa v Slovenski kinoteki.

Vsa predavanja bodo spremljale tudi delavnice za odrasle in otroke ter kulturni program v obliki druženj ob izbranih filmih.

