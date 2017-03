Drama o izpraznjenosti lagodnega življenja po istoimenski pesmi Patti Smith

V Stari dvorani SNG Maribor bodo 10. marca ob 20.00 premierno uprizorili dramo Simona Stephensa Tisti občutek padanja (Birdland/Dežela ptic) v režiji Janusza Kice. Simon Stephens, eden najbolj prepoznavnih avtorjev sodobnega britanskega gledališča, je dramo Birdland (2014) naslovil po istoimenski pesmi ameriške punk rock legende Patti Smith iz leta 1975. Oblikoval jo je kot potovanje skozi sodobni svet, v katerem je edino merilo človekovega življenja uspeh, označen z zvezdništvom in denarjem.

Patti Smith v legendarnem komadu Birdland prepeva o dečku, ki po očetovem pogrebu sanjari o očetu kot nadčloveškem bitju, ki upravlja z vesoljsko ladjo. Deček vstopi vanjo in z očetom se dvigneta med zvezde. Protagonist pesmi Patti Smith tako bolečino ob izgubi preboleva s pomočjo domišljije, znotraj katere presega svojo človeškost.V Stephensovi drami je protagonist Paul pravo nasprotje krhkega dečka, o katerem poje Smithova. Razlika med protagonistoma tako izhaja iz dojemanja človeške eksistence. Deček, o katerem prepeva Patti Smith, se je v brezpogojni ljubezni do očeta dvignil nad sleherno življenje in zaživel v transcendentnem svetu fantazije, medtem ko se je Paul z narcistično ljubeznijo do svoje podobe zrušil navznoter in implodiral v (iluzorni) objektivni resničnosti števil.

V središču dogajanja je rock zvezdnik Paul, ki se na koncertni turneji seli od mesta do mesta, od hotela do hotela, od ženske do ženske...sodobni don Juan in obenem Baal, ki se na koncu svoje poti sooči z breznom. Toda Paul, ki ima na videz vso svobodo na svetu, da počne, kar hoče, nima nič več svobode kot navadni smrtniki. Tudi on ima nad seboj založbo, s katero je praktično v sužnjelastniškem razmerju oziroma je pri njej tako zelo zadolžen, da ga imajo v lasti. Zunanjemu svetu se zdi, da ima Paul vse, v resnici pa nima ničesar, razen svojih kratkih odtenkov objestnosti.

"Birdland je drama o sleherniku današnjega časa, ki si vztrajno prizadeva biti več kot zgolj slehernik. Protagonist Paul je rock zvezdnik. Zagledan je sam vase. Očarljiv je, a hkrati nesramen. Zato zna privabljati ljudi. Paul je mojster manipulacije. Da bi dokazal svojo premoč nad ostalimi, je zmožen brezobzirno pohoditi ljudi, ki mu stopijo na pot. Čustva so zanj banalnost. Obožuje tveganje in nemir. Utaplja se v bogastvu in prestižu. Paul je hiperpotrošnik, ki se ovija v plašč zvezdništva. Paul je slehernik, ki slepo verjame, da je nad slehernim človekom.

Simon Stephens je tako v realistično zasnovani drami, ki z vdorom surrealnega vzdušja abstrahira učinke realizma, izoblikoval arhetipsko podobo sodobnega posameznika, skozi katero se odslikava duh današnjega časa. Doba, v kateri živimo, sloni na paradoksu. Izpodriva verovanje, a kljub relativizmu vrednot vzpostavlja kult čaščenja samega sebe in svojih lastnih dosežkov. Imeti postavlja pred biti, saj vrednost posameznika določuje količina njegovega imetja. Kvantiteta danes pomeni več kakor kvaliteta, zaradi česar bivamo v svetu revnega obilja. Današnji čas spodbuja zagledanost vase. Posameznik je tako postal sam sebi največja vrednota. Paul, protagonist drame Birdland, je zato narcis. Na vso moč se oklepa idealov, ki jih vsiljuje neoliberalni, na kulturi narcizma sloneč družbeni sistem. Paul kot prototip narcistične družbe z osredotočenostjo na svoje želje in hotenja okrog svojega življenja postavlja neprebojen zid. Vse, kar ga zanima, je njegov lastni užitek," je v gledališkem listu zapisala Anja Rošker.

V predstavi nastopajo: Branko Jordan, Vladimir Vlaškalić, Eva Kraš, Nika Rozman, Mirjana Šajinović, Mojca Simonič, Ana Urbanc, Kristijan Ostanek, Matija Stipanič, Jurij Drevenšek, Irena Mihelič, Davor Herga, Matevž Biber, Maša Žilavec, Živa Selan, Miloš Battelino, Nejc Ropret in Mateja Pucko. Dramo je prevedel Zdravko Duša, za scenografijo je poskrbel Marko Japelj, kostumografijo Doris Kristić, glasbo Kyrre Kvam, oblikovanje svetlobe Tomaž Bezjak, koreografijo Valentina Turcu, video Žiga Kranjc.