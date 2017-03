Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

V četrtek bo v Kinu Šiška nastopila "neo-sevdah" zasedba Divanhana, ki igra fuzijo bosanske glasbene tradicije z jazzom in pop glasbo. V petek bo v Cankarjevem domu na ogled Händlov baročni operni spektakel Julij Cezar v Egiptu, pod katerega se podpisuje dvojec Marin Blažević – Oliver Frljić. V Kibla Portalu bodo odprli pregledno razstavo hiperrealističnih skulptur makedonskega kiparja Žarka Bašeskega z naslovom Aktiviranje receptorjev. V soboto bo v GabrijeluCerkno v okviru Festivala Keltika nastopila psihadelična rock zasedba A Love Electric, ki jo sestavljajo člani iz Mehike, ZDA in Argentine.

Četrtek, 16. marec

V Visconti Fine Art Ljubljana bodo ob 19.00 odprli prodajno razstavo z naslovom Zvezdni utrinki, na kateri bodo predstavljena dela na papirju avtorjev Damiena Hirsta, Takashija Murakamija, Jean-Michela Basquiata, Sheparda Faireya, Marca Quinna in Jasperja Johnsa.

V Lutkovnem gledališču (Oder pod zvezdami) Ljubljana bo ob 19.00 premiera dramske predstave Eve Mahkovic z naslovom Male kraljice. V središču predstave je sodobna najstnica: njeno stanje duha, razmišljanje, vsakdan, ljubezni, težave, načrti, ambicije, okolje, svet. Tri najboljše prijateljice Regina, Cecilija in Wendy se soočajo z drugimi generacijami žensk v svojem življenju, svojimi bodočimi, sorodnimi ali potencialnimi jazi, ob tem pa preizprašujejo meje svojega prijateljstva in iščejo lastne odrasle identitete. Režija: Jaša Koceli

© Mankica Kranjec

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopila "neo-sevdah" zasedba Divanhana, ki igra fuzijo bosanske glasbene tradicije z jazzom in pop glasbo. Na svojem drugem koncertu v Kinu Šiška bo predstavila svoj najnovejši album Zukva.

R2O4LHq4m-Y

V Galeriji Kapelica Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo Maje Smrekar z naslovom ÁRTE_mis, v kateri se navezuje na teorijo Donne Harraway, premišljujoč pomen navidezno dekolonizacijske, feministično reproduktivne svobode v biološko večvrstnem svetu. Mit humanizma, ki temelji na univerzalnih vrednotah in človekovi izjemnosti, namreč vselej izključuje tiste, ki ne ustrezajo splošni normi. Umetnica s svojim delom evocira novo neizključujočo družbeno ekologijo s tem, ko del sebe poveže s psom – genetsko najbližjim sorodnikom ogroženega divjega volka. Na ta način združuje celične materiale treh karnivorov in jih postavalja nazaj v enakovreden odnos sobivanja.

© Anže Sekelj, Hana Jošić

Petek, 17. marec

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 19.00 gostovalo Hrvaško narodno gledališče Ivana pl. Zajca Reka s Händlovim baročnim opernim spektaklom Julij Cezar v Egiptu. V operi, pod katero se podpisuje dvojec Marin Blažević – Oliver Frljić, je nanizanih kar 33 virtuoznih in ganljivih arij s skoraj 100 nastopajočimi. Predstava se naslanja na mit ljubezenske romance med Kleopatro in rimskim zavojevalcem, ki se sprevrže v vrtinec političnih in erotičnih spletk, oboroženih prevratov in pretkanih iger moči.

V Kibla Portalu Maribor bodo ob 19.00 odprli pregledno razstavo hiperrealističnih skulptur makedonskega kiparja Žarka Bašeskega z naslovom Aktiviranje receptorjev. Bašeskega zanima človek, zato se odloča za hiperrealistični pristop že pri oblikovanju koncepta dela, ki v teoretični projekciji presega hiperrealizem ter govori o življenju in svetu, v katerem živimo. Snov za svoje figure črpa iz najrazličnejših virov, iz zgodovine in mitologije, ki ju navezuje na sodobnost in družbo ter sestavi z izkušnjami lastne bližine in introspekcije vase in v intimo družine.

V Channel Zero (Metelkova) Ljubljana bo ob 22.00 nastopila francosko-italijanska avantgardna rock zasedba Ulan Bator, ki bo predstavila zadnji album Stereolith.

CaQsvHfWAWU

V Gala hali (Metelkova) Ljubljana bo ob 22.00 v okviru cikla Rapetek Extra nastopil Devin the Dude, veteran houstonske rap scene. Za gramofoni: Klemen Klemen, K'Pow in Pero Wustyle

y0L1AD_i0J4

Sobota, 18. marec

V Kulturnem domu Krško bo ob 20.00 nastopil duo Silence, ki bo premierno predstavil nove priredbe skladb s prvenca Ma non troppo, ki praznuje dvajseto obletnico. Program bo vključeval tudi širok izbor skladb z albumov Unlike a Virgin (1999), Vain (2004) in Musical Accompaniment for the End of the World (2012) ter nekaj pesmi iz predstav Tomaža Pandurja. Duet bo program izvedel s pomočjo dolgoletnega sodelavca, pianista Igorja Vićentića.

_KxHhAElevw

V Gabrijelu Cerkno bo ob 21.00 v okviru Festivala Keltika nastopila psihadelična rock zasedba A Love Electric, ki jo sestavljajo člani iz Mehike, ZDA in Argentine. Na tokratnem koncertu bo predstavila zadnji album Psychmonde.

aOyqXPjRSjI