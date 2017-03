Pregled sodobne dokumentarne produkcije

Dan osvoboditve

Na različnih prizoriščih v Ljubljani (Cankarjev dom, Kinodvor, Slovenska kinoteka) bo od 15. do 22. marca potekal 19. festival dokumentarnega filma, na katerem bodo prikazali 23 filmov. Festival ponuja vpogled v raznovrstno sodobno svetovno produkcijo dokumentarnega filma, ki je vse bolj prodorna s svojo aktualno obravnavo družbenih in političnih problemov ter posega v vse pore življenja. V tekmovalnem programu na temo človekovih pravic se bo pet filmov potegovalo za nagrado, ki jo podeljuje Amnesty International Slovenija. Zmagovalni film bo tudi tokrat izbrala mednarodna žirija, ki jo sestavljajo: Martichka Bozhilova (poslovna direktorica produkcijskega podjetja Agitprop), Tiha K. Gudac (hrvaška filmska producentka in režiserka) in Joe Oklikah.

V tekmovalnem programu, ki odstira akutne probleme sodobnega sveta, bodo predvajali: Nisem tvoj zamorec, za oskarja nominirani dokumentarec o zgodovini rasizma v ZDA, ki jo je pesnik, pisatelj in družbeni kritik James Baldwin (1924–87) konec sedemdesetih let nameraval obdelati v knjigi Remember This House, vendar je nikoli ni dokončal. V njej je želel srdito obračunati z ameriškim belim suprematizmom, vezno tkivo naj bi bilo Baldwinovo prijateljstvo s tremi aktivisti, ki so končali pod streli atentatorjev; leta 1963 Medgar Evers (umorjen), 1965 Malcolm X in 1968 Martin Luther King Jr. Globina dva v režiji Ognjena Glavonića je brutalno nazoren in pretresljiv film o pobojih albanskega civilnega prebivalstva med nemiri na Kosovu spomladi 1999.

Film Mašine prikazuje slabe delovne razmere v indijski tekstilni industriji, "smrt delavca" v slabo razvitem tretjem svetu, kjer ljudje zapuščajo družine na podeželju in odhajajo s trebuhom za kruhom v mesta, da bi z mizerno mezdo skušali preživeti sebe in bližnje. Prazna soba Jasne Krajinovič je portret belgijske muslimanke Salihe, matere štirih otrok, katere devetnajstletni sin je leta 2013 v imenu Islamske države odšel v vojno s Sirijo in tam kmalu tudi umrl. V Viharni deželi spremljamo podobo sodobne Mehike, ki je zaznamovana z nasiljem kartelov in trgovanjem z belim blagom, v pričevanjih žensk, mučenih, ponižanih in izkoriščanih.

Pester bo tudi izbor filmov v drugih sekcijah. V sekciji Miti, ikone in mediji bodo premierno prikazali film Dan osvoboditve, v katerem sta norveška promotorja ter avtorjaMorten Traavik in Ugis Olte skupino Laibach spremljala na gostovanju v Severni Koreji. V ta program sodi tudi letošnji otvoritveni film Trst, Jugoslavija v režiji Alessia Bozzerja. Tržaški Ponte Rosso je bil za Slovence in nekdanje Jugoslovane mitski prostor nakupovanja in zapravljanja časa, pa tudi okno na Zahod in kronski dokaz, da socializem in kapitalizem lahko sobivata. Na ogled bo tudi film Robert Capa: V ljubezni in vojni, ki še vedno velja za največjega in najslavnejšega vojnega fotografa. Od 5. aprila do 27. avgusta bo v Cankarjevem domu na ogled retrospektivna razstava njegovih del.

V sekciji Intimni in globalni portreti bosta prikazana filma slovenskih režiserk Maje Weiss, ki se bo predstavila s filmom Odstiranje pogleda z Mirjano Borčič, ki govori o pionirki filmske vzgoje, filmski pedagoginji in publicistki ter Majde Širca, ki bo predstavila filmski esej Sedem grehov in vrlin.

Sekcija Aktualni, družbeno kritični bo med drugim prikazala fim Nemško življenje, o nedavno preminuli Brunhilde Pomsel, ki so jo pri 103 letih intervjuvali za pričujoči film. Preživela je skoraj celotno 20. stoletje; spominjala se je dne, ko se je začela prva svetovna vojna in so njenega očeta vpoklicali v vojsko. Potem je kot stenografka v tretjem rajhu delala za številna podjetja, od leta 1942 pa je bila tajnica enega najzloglasnejših kriminalcev 20. stoletja, ministra za propagando Josepha Goebbelsa.

V letošnjem fokusu bo prihodnost filmskega medija in kinematografov pa tudi arhiviranje filmov v prihodnje. Teme se bo dotaknil tudi zaključni film festivala Kino popotniki, ki ga podpisujeta Amit Madheshiya in Shirley Abraham, o potujočih kinih, ki so se ohranili predvsem v tretjem svetu.

V sklopu spremljevalnega programa bosta med drugim organizirana seminar za mlade Nori na dokumentarni film ter Strokovni dokumentaristični maraton, ki bo vključeval sklop štirih strokovnih predavanj.