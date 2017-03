Bi vam bilo všeč, če bi lahko kruh kupili le v kompletu s krompirjem in pašteto?

Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da je breme dodatnega plačila televizijskih programov zdaj izključno na ramenih potrošnikov, ki so se znašli pred zoprno dilemo

© Pixabay

"Začetek leta je popestrilo dogajanje na trgu televizijskih vsebin. Podjetje Pro Plus, največji izdajatelj komercialnih programov v Sloveniji, se je 16. januarja umaknilo s prizemnih oddajnikov digitalne televizije (DVB-T), svoje vsebine pa so začeli v paketu petih programov zaračunavati slovenskim operaterjem. Prav vsi največji pa so dvignili ceno paketov, v katere je vključena kabelska oziroma IP-televizija. Zadnji se je za to potezo odločil Telemach," so v svojem zadnjem odzivu na omenjeno problematiko zapisali pri Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS).

O tem smo v članku z naslovom Obvezna naročnina na Pop TV in Kanal A pisali tudi v Mladini.

ZPS poudarja, da so operaterji z nastalo situacijo breme dodatnega plačila popolnoma prenesli na ramena potrošnikov, ki so se znašli pred zoprno dilemo: "Imamo sicer nacionalne operaterje za prenos televizijskega signala po kablu oziroma internetu, za povrh pa še enega, ki ponuja možnost sprejema televizijskih programov prek satelitskega krožnika in še vedno je na voljo tudi »klasičen« sprejem televizijskega signala z anteno, kjer pa lahko spremljamo le zelo omejeno število programov, tako da v resnici potrošnik kakšne posebne izbire sploh nima."

"Praktično vsi operaterji že v osnovni programski shemi omogočajo ogled več kot 100 programov, med njimi so tudi takšni, za katere izdajateljem (tujim ali domačim) plačujejo. Potrošnik nima možnosti, da bi za ugodnejšo ceno izbral programsko shemo z zgolj brezplačnimi programi, oziroma plačal zgolj za tiste, ki ga zanimajo, na prizemni televiziji pa je ob programih nacionalne televizije ostala le peščica bolj kot ne lokalnih in manj zanimivih programov. Za povrh pa ima večina potrošnikov televizijske programske sheme vključene v paketu trojček (še IP-telefonija in internet), v zadnjih letih pa celo četverček (skupaj z mobilno telefonijo)," opozarja Boštjan Okorn iz ZPS in dodaja, da najbrž nikomur ne bi bilo všeč, če bi lahko kruh ugodno kupili le v kompletu s krompirjem in pašteto.

Čeprav je na papirju zamenjava operaterja mogoča, je v praksi (pre)več ovir, česar se operaterji še kako zavedajo, so že zapisali pri ZPS. Izpostavili so, da pri tehničnih ovirah ne smemo pozabiti tudi na ekonomske, in sicer v obliki ugodnosti, ki jih operaterji ponudijo potrošniku v zameno, da se zaveže za (običajno) dve leti zvestobe. Okorn opozarja, da pri tem ne gre samo za nižjo naročnino, pač pa tudi za prodajo subvencionirane opreme, od digitalnih pretvornikov (set-top boxov) do tabličnih računalnikov, prenosnikov in celo televizorjev. Po trenutno veljavni zakonodaji mora namreč potrošnik omenjeno opremo, če jo želi obdržati, odplačati ali pa plačati uporabnino.

Trenutno je potrošnik na trgu operaterjev in medijskih storitev v izrazito podrejenem položaju.

"V zadnjem času se je razpasla še ena sporna praksa operaterjev. Svoje pakete trojčkov in četverčkov namreč tržijo z enako ceno za fiksen dostop do interneta, ne glede na to, kakšna hitrost je tehnično možna pri posameznem uporabniku. S tem v bistveno slabši položaj spravljajo predvsem potrošnike, do katerih še ni speljana optična povezava. Pri ZPS smo že pred leti izpostavili to težavo in se zavzeli za enako ceno dostopa ob enaki hitrosti. No, operaterji so se raje odločili, da potrošnike s slabšo infrastrukturo (ta je pogosto tudi posledica komercialne nezainteresiranosti operaterjev, da jim izboljšajo prenosne hitrosti) kaznujejo in jim za občutno nižje hitrosti zaračunavajo polno ceno," menijo na Zvezi potrošnikov Slovenije in dodajajo, da je trenutno potrošnik na trgu operaterjev in medijskih storitev v izrazito podrejenem položaju.

Zato si Zveza potrošnikov Slovenije že dlje časa prizadeva spremeniti zakonsko določbo in operaterjem naložiti, da se z vezavo potrošnika tudi sami zavežejo, da bodo spoštovali pogodbene pogoje, predvsem cene in programsko shemo do konca trajanja vezave. Dodatno si prizadevajo, da bi aktivna oprema, potrebna za sprejem televizijskega signala oziroma za dostop do interneta, ostala last operaterja, saj brez nje potrošnik storitve sploh ne more uporabljati. Poleg tega s to opremo nima kaj početi, ko gre k drugemu operaterju, saj ni standardizirana in je pri novem ponudniku ni mogoče uporabiti za priklop.

Na Zvezi potrošnikov pa kljub temu menijo, da bi lahko že z majhnimi koraki dosegli resne premike na trgu in tudi povečanje (resnične) konkurence. Med predlogi, ki jih navajajo, je tudi ta, da bi moral imeti potrošnik možnost izbire, da plačuje zgolj z tiste programe, ki jih v resnici želi gledati. Pri ZPS menijo, da bi moral operaterji tudi prenehati z vsem dobro zanano prakso, da lahko v času vezave podražijo ceno svojih paketov. Če bi operater ceno vseeno spremenil, pa bi morali potrošnikom oziroma naročnikom omogočiti, da pakete plačujejo po stari ceni do konca vezave.