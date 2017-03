Bodo Zdenko Čebašek Travnik jutri razrešili, čeprav tega ne morejo?

Vedno bolj jasno je, da aktualna predsednica Zdravniške zbornice moti predvsem tiste, ki želijo še naprej prejemati neutemeljena plačila

Zdenka Čebašek Travnik, predsednica Zdravniške zbornice

© Borut Krajnc

V vabilu na izredno sejo skupščine Zdravniške zbornice, ki bo jutri ob 16. uri, je kot edina točka dnevnega reda določeno glasovanje o razrešitvi pred kratkim izvoljene predsednice zbornice Zdenke Čebašek Travnik. Statut zdravniške zbornice v svojem 47. členu o možnosti predčasne razrešitve predsednice sicer to dopušča, vendar le v primeru kadar ta "deluje v nasprotju s statutom in sklepi skupščine". Slednje pa je nedavno izvoljeni predsednici, ki za svoje delo niti še ni mogla dobro poprijeti, res težko očitati. Iz vabila na izredno skupščino tudi ni mogoče ugotoviti, kaj naj bi predlagatelji razrešitve novi predsednici pravzaprav očitali oziroma s katerim svojim ravnanjem naj bi Zdenka Čebašek Travnik kršila statut oziroma sklepe skupščine.

Predsednica Zdravniške zbornice je včeraj, dva dni pred izredno sejo skupščine, na svoje kolege in kolegice naslovila tudi javno pismo, v katerem pravi, da (kljub vsemu) še vedno verjame v avtonomijo zdravnikov in zobozdravnikov.

"Verjamem v našo pravico, da izrazimo voljo na volitvah in da je ta volja spoštovana. Hkrati verjamem v pravico demokratično izvoljenega vodstva, da lahko uresniči svoj program in zaveze, ki so bile dane članstvu. Če ni tako, potem povejmo zdravnikom in zobozdravnikom, da so volitve farsa in da je vseeno, kaj obkrožijo na glasovalnem lističu, saj bo skupščina devetdesetih poslancev po potrebi revidirala odločitev več tisoč zdravnikov. Kot stvari stojijo sedaj, je mogoče na ta način povoziti demokratične volitve vsakič, ko predsednik ne bo dovolj poslušen ali všečen. O nespodobnih predlogih v teh dneh na temo, »kako naj predsednica ravna in odloča, pa se bomo morda dogovorili za podporo,« bi lahko napisala knjigo in zapolnila vse medijske strani. Vendar nisem človek, ki bi sprejemal tovrstne »kompromise« na škodo članstva ali pral umazano perilo v javnosti. Če mi bo dano, bom uredila stvari znotraj naše hiše," je zapisala Zdenka Čebašek Travnik in dodala, da bo zbornica pod njenim vodstvom v službi zdravnikov in zobozdravnikov ter da za druge interese ne bo prostora. To je utemeljila s tem, da so šle v to smer tudi njene prve odločitve, saj je nemudoma ustavila neutemeljena izplačila, rente, ki so si jih posamezniki lepo pripravili zase na račun zdravnikov in zobozdravnikov.

"Sama sem povedala prvi dan, da bo zbornica pod mojim vodstvom v službi zdravnikov in zobozdravnikov in da za druge interese ne bo prostora. Ne le povedala, v to smer so šle tudi moje prve odločitve, saj sem nemudoma ustavila neutemeljena izplačila, rente, ki so si jih posamezniki lepo pripravili zase na račun zdravnikov in zobozdravnikov." (Zdenka Čebašek Travnik)

"Imela sem priložnost videti, kako v zdravniško zbornico priteka denar in kam odteka, kakšne pogodbe je zbornica sklepala v preteklosti in še kaj. Stvari sem začela urejati takoj. Zato - in ne zaradi plače - sem bila nemudoma deležna afere, ki naj bi trasirala pot predčasni razrešitvi," je še dodala in poudarila, da je prišla na zbornico delati in ne po plačo, ki si je ni izbrala in določila sama.

Izpostavila je, da so njeno plačo določili in potrdili člani skupščinskega sveta in je enaka plači predhodnika, t.j. 8.000 evrov bruto ali dobrih 4.200 evrov neto za polno delovno obveznost, ki pa noben dan ne traja le osem ur: "Če bi se volitve iztekle drugače, se o višini plače sploh ne bi pogovarjali, saj doslej ni bila sporna. Moja pa je postala kamen spotike drugi dan mandata. Mimogrede, ko sem predlagala, da bi do sprejema pravilnika in ureditve plačnih razmerij funkcionarjev, ki ga je zbornica doslej 25 let zaman čakala, prejemala minimalno plačo, dokler ne preverimo, kakšna je resnična volja članstva, s tem predlogom nisem uspela. Toliko o tem, da si lahko sama določim plačo. Niti minimalne ne."

Zdenka Čebašek Travnik je še poudarila, da njeni nasprotniki želijo nazaj svojo »staro« zbornico, ker jim je dobesedno lepo služila, in zato še vedno mrzlično iščejo »razloge« za predčasno razrešitev predsednice.

"Skupščina lahko predčasno razreši predsednika, če ta deluje v nasprotju s statutom in sklepi skupščine. Kako bodo poslanci utemeljili morebitno razrešitev, do danes – dva dni pred skupščino – ne vem. Sama namreč nisem kršila določb statuta, nisem delovala v nasprotju s statutom in sklepi skupščine, nisem kršila kodeksa zdravniške etike, prav tako nisem delovala zoper dobro ime zbornice. Izglasovana predčasna razrešitev brez utemeljenega razloga in še preden se je mandat dobro začel, pa bi pomenila kršitev statuta. S svojo ekipo in ob pomoči zaposlenih sem delala noč in dan, da zbornico vrnemo zdravnikom in zobozdravnikom. Ob tem pa so moji nasprotniki na najbolj zavržene načine napadali mene in mojo ekipo in s tem tudi zdravniško zbornico, ne oziraje se na to, da zbornici in zdravnikom in zobozdravnikom jemljejo ugled, avtonomijo in prihodnost," je v javnem pismu zapisala za zdaj še aktualna predsednica Zdravniške zbornice.

"Še vedno hodijo od člana do člana moje ekipe, zlasti do tistih, ki so se takoj na začetku poslovili in jih spodbujajo, naj v javnosti ali na skupščini povedo kaj »sočnega« o meni, odstopijo osebno korespondenco in podobno." (Zdenka Čebašek Travnik)

Po besedah Zdenke Čebašek Travnik njeni nasprotniki še vedno hodijo od člana do člana njene ekipe, zlasti do tistih, ki so se takoj na začetku poslovili in jih spodbujajo, naj v javnosti ali na skupščini o predsednici povedo kaj »sočnega«, odstopijo osebno korespondenco in podobno: "Žalostno in nevredno zdravniškega in zobozdravniškega stanu in poslanstva. Posledice bomo vsi skupaj še dolgo občutili in odpravljali. Zdravniki in zobozdravniki smo očitno lahka tarča vseh, ki nas poskušajo deliti. Upam, da bo kmalu dozorelo spoznanje, da je v enotnosti, povezanosti in spoštovanju naša moč. Takrat bomo zares močni. Lahko pa smo močni in enotni že danes."

Da je zdravnik, ki naj bi zamenjal Zdenko Čebašek Travnik, najbolje plačani zaposleni v javnem sektorju, pišemo tudi v zadnji Mladini, kjer novinar Borut Mekina med drugim razkriva, da ima pet največjih zasebnih zdravniških podjetij na leto že 20 milijonov evrov prihodkov. Ali te zdravnike – lastnike – res zanima predvsem to, ali bo imela Zdenka Čebašek Travnik tisoč evrov višjo ali nižjo plačo?