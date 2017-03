Z dvigom minimalne plače bi si Slovenija zagotovila »dobre potrošnike«

Marko Lukić, direktor podjetja Lumar IG

Vodilni slovenski proizvajalec nizkoenergijskih in pasivnih montažnih objektov, Lumar IG, je po predstavitvi lanskoletnih rekordnih rezultatov (celotno prodajo uspešno povečali za 40 odstokov) in napovedi bodočega poslovanja odprl pomembna vprašanja na trgu gradnje v Sloveniji. "V praksi se še vedno soočamo s počasnim pridobivanjem dovoljenj, socialni in ekonomski vidiki zaposlovanja pa ne prinašajo zadovoljivih spodbud pri možnostih konkuriranja. Obstoječe strukturne omejitve odločilno vplivajo na panogo montažne gradnje v Sloveniji in, posledično, na podjetja v njej," je poudaril direktor Lumarja, Marko Lukić, ob tem pa odločno apeliral tudi na državo pri nujnih in hitrih reformah, zlasti na področju delovno pravne zakonodaje, ki mora postati bolj fleksibilna. Le-tako se bodo lahko podjetja v panogi razbremenila stroškov dela, obenem pa bi se krepila ustrezna podpora slovenskemu podjetništvu, menijo v podjetju Lumar IG.

Kot prioritetno nalogo na področju delovno pravne zakonodaje Lukić izpostavi »zagotovo dvig zakonsko predpisane minimalne plače, ljudje morajo imeti možnost dostojnega preživetja, česar jim sedanja minimalna plača ne omogoča«. Z dvigom minimalne plače bi si Slovenija zagotovila »dobre potrošnike«, s čimer bi se krog višjih prilivov v državno blagajno sklenil. Vse te znane argumente o neučinkovitem gospodarjenju države je Lukić odločno obnovil z eno samo idejo, in sicer pomagati slovenskim domačim podjetnikom, zlasti družinskim podjetjem.

"Velikokrat porabljamo velika državna sredstva zgolj zato, da gasimo neko zatečeno stanje, da bi rešili podjetja, ki jim rešitve ni." (Marko Lukić)

Slovensko okolje je po njegovem podjetnikom in družinskim podjetnikom še vedno nenaklonjeno: »V ospredju se preveč podpira t. i. kvazipodjetnike, ki so v Sloveniji na sumljiv način olastninili nekdanjo družbeno lastnino in jo zapravili in zapustili za seboj velik dolg«. V Sloveniji, kot dodaja, je »množica vrhunskih, majhnih družinskih podjetij in delajo izredno dobro«. V državno blagajno se iztekajo velika sredstva, a se ne želijo preveč izpostavljati, tako na lokalni kot na državni ravni, saj nemalokrat naletijo na ovire in težave. Na drugi strani pa »velikokrat porabljamo velika državna sredstva zgolj zato, da gasimo neko zatečeno stanje, da bi rešili podjetja, ki jim rešitve ni«.

Pri Lumar IG so poudarili, da zaradi sistema javnega naročanja recimo slovenski ponudniki kakovostnih lesnih izdelkov ne morejo dobiti ustreznih pogojev, da bi učinkovito nastopali in konkurirali. »Stvari, ki se naročijo, naj bodo kvalitetne«, je odločen Lukić. Za realizacijo tega je nujen učinkovit javni servis, v praksi »prevečkrat trčimo na neučinkovito javno upravo«. Z ustreznimi ukrepi na državni ravni, ki bi bili »zagotovo boleči«, bi na dolgi rok »kaj hitro imeli delovna mesta z višjo dodano vrednostjo«, še dodaja Lukić.

Z Markom Lukićem se je pred časom pogovarjala tudi Mladinina novinarka Urša Marn. V intervjuju, ki si ga lahko preberete na tej povezavi, je pojasnil, zakaj je prihodnost v energijsko varčni gradnji. "Če financirate pasivno hišo s kreditom in preračunate, koliko porabite za ogrevanje, se vam ta investicija splača že od prvega dne," je poudaril in izrazil zaskrbljenost, saj so po njegovem v Sloveniji zaradi "nekaj slabih zgodb" vsi podjetniki obravnavani kot potencialni lopovi.