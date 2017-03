Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

V četrtek na redni spored slovenskih kinematografov prihaja dokumentarni muzikal Dan osvoboditve o zgodovinskem koncertu skupine Laibach v Severni Koreji. V petek bo v Lutkovnem gledališču Ljubljana koncert šansonov Svetlane Makarovič z gosti. V soboto bo v Kinu Šiška nastopila Michelle Gurevich (Chinawoman), ki bo predstavila zadnji album New Decadence. V nedeljo bo v Mini teatru otvoritev mednarodnega festivala Hiša strpnosti, ki ga organizirata Mini teater in Judovski kulturni center, s katerim želijo spodbuditi večjo ozaveščenost o pomenu strpnosti ter spoštovanja do različnosti v družbi, ki je vse bolj prežeta z moralno krizo in krizo vrednot.

Četrtek, 23. marec

V Slovenskem gledališkem inštitutu Ljubljana bodo ob 18.00 odprli razstavo O poteh k "najlepši iznajdbi človeškega duha" na Slovenskem: Mejniki v razvoju Dramatičnega društva v Ljubljani, ki se osredotoča na prvih petdeset let delovanja društva ter skuša osvetliti pomembne in odločilne mejnike na njegovi razvojni poti. Dramatično društvo v Ljubljani (ustanovljeno l. 1867) je začetnik slovenskega gledališča moderne dobe. V svojem razvoju od leta 1867 do 1920 prehodi petdesetletno pot skozi dobo institucionalizacije in profesionalizacije slovenskega gledališča in jo sklene v letu 1920, ko nastopi nova razvojna stopnja, doba evropeizacije (1920‒1945).

V Kinodvoru Ljubljana bo ob 19.00 projekcija dokumentarnega muzikala Dan osvoboditve o zgodovinskem koncertu skupine Laibach v Severni Koreji. Režija: Ugis Olte, Morten Traavik. Na ogled samo do 29. marca.

72th9Zdyfno

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 19.00 premiera dokumentarnega filma Dom ljubi dom. Dogajanje je postavljeno v mladinski dom Malči Belič, v katerem bivajo otroci, ki so bili umaknjeni iz socialno neprimernih okolij. Spremljamo eno leto v življenju štirih otrok, katerih poti se verjetno v drugačnih okoliščinah nikoli ne bi srečale. Režija: Maja Prettner

V Menzi pri koritu (Metelkova) Ljubljana bo ob 22.30 nastopila srbska punk rock skupina L.U.R. (Ludak u razvoju), ki deluje od leta 1998. Predskupina: Je Boime (Slo)

8qhuq1qRnLM

Petek, 24. marec

V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (Grad Fužine) Ljubljana bo ob 18.00 potekal zaključni dogodek ob razstavi plakatov obilovalke Tanje Radež z naslovom Samouresničljive prerokbe, ki vzvratno oblikujejo okoliščine, ki vodijo v njihovo uresničitev. Nekaj "preroških"misli na odprto temo bo povedal dr. Pavel Gantar.

V Pilonovi galeriji Ajdovščina bodo ob 19.00 odprli razstavo slik Barvna stran teme Aleksija Kobala, lanskoletnega nagrajenca Prešernovega sklada.

Inkubatorji

V Lutkovnem gledališču (Oder pod zvezdami) Ljubljana bo ob 20.00 nastopila Svetlana Makarovič, ki bo na koncertu šansonov z naslovom "Kdor gleda ljudi skozi mačje oči" s številnimi gosti predstavila svoje avtorske pesmi.

Sobota, 25. marec

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopila Michelle Gurevich (Chinawoman), pevka ruskih korenin, ki od leta 2010 živi in ustvarja v Berlinu. Na svojem tretjem koncertu v Ljubljani bo predstavila zadnji album New Decadence. Predskupina: All Strings Detached (Slo)

NqGQIO2m3YQ

Nedelja, 26. marec

V Mini teatru Ljubljana bodo ob 18.00 v okviru mednarodnega festivala Hiša strpnosti 2017 odprli fotografsko razstavo Arthurja Rothsteina z naslovom Obtičali v Šanghaju. Ob 19.00 bo sledila otvoritev festivala in projekcija filma V prejšnjem življenju, posnetega po resničnih dogodkih in izkušnjah izraelske skladateljice Elle Shariff-Milch. Režija: Avi Nasher

V SNG Drama Ljubljana bo ob 20.00 v okviru cikla Drama Akustika nastopila domača metal skupina Noctiferia, ki letos praznuje 20. letnico delovanja.

JUSTyKSWGf4