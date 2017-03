Festival frankofonskega filma

Od 20. do 25. marca bo v ljubljanskem Kinodvoru in Slovenski kinoteki potekal 6. festival frankofonskega filma, na katerem bodo prikazali devet celovečernih in kratkih filmov. 20. marca po vsem svetu praznujejo mednarodni dan frankofonije. Države, katerim je skupen francoski jezik, tako izkazujejo svojo odločenost za skupno delovanje v službi miru, sodelovanja, solidarnosti, trajnostnega razvoja in medkulturnega dialoga. To so vrednote, ki jih zagovarja 84 držav oz. vlad članic Mednarodne organizacije za frankofonijo. Slovenija ima v organizaciji od leta 1999 status opazovalke. Vsako leto praznuje dan frankofonije tako, da se pridruži državam članicam Mednarodne organizacije za frankofonijo, ki imajo predstavništva v Sloveniji ter gosti Festival frankofonskega filma.

Festival bo 20. marca ob 20.00 v Kinodvoru odprl film Mirni zaliv, barvita in skrajno karikirana burleska v režiji Bruna Dumonta, ki se odvija poleti leta 1910. Med oddihom na čudovitih plažah Normandije izgine več turistov. Razvpita inšpektorja Machin in Malfoy kmalu ugotovita, da mora ključ do rešitve teh skrivnostnih dogodkov ležati v zalivu reke Slack, kjer se ob visoki plimi reka in morje združita. Med tamkajšnjimi ribiči živi družina Brufort, na čelu katere je oče s psevdonimom Večni, med otroki pa izstopa navihani najstnik Ma Loute. Visoko nad zalivom se nahaja tudi vila bogate družine van Peteghem, ki se v svojem buržoaznem življenju izogiba stikov z domačini. Ljubezen med najstnikoma iz obeh družin hitro vnese nemir v ustaljena razmerja idilične vasice.

"Želel sem, da bi bil Mirni zaliv vizualno močan in hkrati zelo zabaven. Hotel sem se še bolj očitno oddaljiti od naturalizma, ki ga ljudje že od vsega začetka pripisujejo mojemu delu. Celoten film naj bi vzbujal vtis pretiranosti in fantazije. Vila Typhonium to zelo dobro uteleša, prav tako kostumi in scenski rekviziti. Vse izhaja iz tiste dobe, dodali pa smo nekaj absurdnih elementov. Tudi tu je bil naš namen burleskno poiskati v resničnosti. Filmska umetnost gre lahko onkraj razumnega; prepovedano naredi mogoče. Brufortovi so ljudožerci, ki dobesedno žrejo buržuje, Van Peteghemovi pa so incestuozni, povezani z degenerativnimi porokami znotraj družine. Obe družini sta pošastni, vsaka na svoj način. Lastnosti posameznih likov namenoma napihnem do grotesknosti, da bi našel katarzično funkcijo, ki jo je film nekoč imel in ki se je, odkar je postal zgolj zabava, nekoliko izgubila. Mirni zaliv gre onkraj družbenih in moralnih vljudnosti in krši tabuje, da bi bolje služil komediji in jo ukoreninil v resničnosti," je ob filmu zapisal režiser.

Bruno Dumont je od leta 1986 posnel številne televizijske oglase, kratke in celovečerne filme. Na velik kritiški odziv je naletel že njegov celovečerni prvenec Jezusovo življenje (1997), premierno prikazan v sekciji Štirinajst dni režiserjev v Cannesu, kjer je prejel prestižno nagrado zlata kamera. Avtor zahtevnih in edinstvenih filmskih del se je v Cannes vrnil že leta 1999 s filmom Človečnost, ki je prejel veliko nagrado žirije ter nagradi za najboljšega igralca in igralko. Leta 2003 je v kalifornijski puščavi posnel film ceste Twentynine Palms, ki se je uvrstil v uradno selekcijo festivala v Benetkah. Leta 2006 je v Cannesu znova prejel veliko nagrado žirije za film Flandrija. Za film Hadewijch, hipnotično študijo o možnostih in posledicah, ki jih prinaša absolutna ljubezen do boga, je leta 2009 na festivalu v Torontu prejel nagrado filmskih kritikov FIPRESCI. Leta 2011 je Dumont v sekciji Posebni pogled festivala v Cannesu predstavil film Hors Satan, leta 2013 pa je bil v tekmovalni program berlinskega festivala uvrščen njegov biografski film Camille Claudel 1915. Leta 2014 je presenetil z odštekano štiridelno komično TV-miniserijo Mali Quinquin, v kateri skozi oči malega navihanca Quinquina opazujemo nenavadno policijsko preiskavo bizarnih umorov na francoskem podeželju.

