Monument Luni in zvezdam na Ljubljanskem gradu

Po uspešnem enomesečnem gostovanju na Trgu republike decembra leta 2015, se Moonolith-Monument Luni in zvezdam Martina Briclja Barage, seli na Ljubljanski grad. Za tokratno priložnost so razvili dnevno interaktivno verzijo Moonolitha, ki se odziva na premike ljudi skozi surround sound zvočni sistem. Na odprtju instalacije 21. decembra ob 19.00 bo nastopil francoski glasbeni producent, umetnik in avtor zvočne podobe Moonolitha Eric Raynaud-Fraction.

Moonolith je nova zvočno prostorska instalacija iz serije Nonumentov, utopičnih objektov v javnem prostoru, ki jih razvija Martin Bricelj Baraga. Koncept Nonumenta naslavlja skrite oz. spregledane spomenike in prostore z močnim simboličnim sporočilom v fizičnem, mentalnem in virtualnem prostoru. Raziskuje pomen in razvoj monumentov ter fenomenologijo kolektivnega spominjanja. Posvečen je univerzalnima simboloma Lune in zvezd. Preko celotnega telesa instalacije se glede na gibanje Lune izpisuje velikost Luninih men. Luna, ki je v nenehnem razmerju z Zemljo, s svojim plimovanjem vpliva na življenje na Zemlji in določa bioritmiko našega časa. Luna predstavlja prvo merilo človeškega merjenja časa, saj so bili prvi koledarji v zgodovini človeštva lunarni.

Moonolith je interaktivni monument za javni prostor, ki na svoji površini odslikava Luno in konstelacije zvezd. Posvečen je urbanemu sprehajalcu. Je poklon temni tvari, praznini, vmesnemu prostoru, hitrosti, času in njegovemu minevanju. Instalacija je lokacijsko specifična, saj z vsako postavitvijo razvija nov odnos z gostujočim prostorom in obiskovalci.

Moonolith je velika okrogla nebesna sfera, ki deluje na dveh ravneh. Skozi interakcijo postane njeno površje odzivno svetlobno in zvočno glasbilo, ki odpira polje igre. V fazi mirovanja pa je skulptura, ki za obiskovalca z gibanjem svetlobe in zvokov pomeni prostor umiritve in razmisleka.

Moonolithov osnovni model je krogla, ki je s svojo modularno zasnovo in avdiovizualno dinamiko na površju ter postavitvijo na javnih mestnih površinah povezana tako z nočnim nebom oz. nebesno sfero kot tudi s prebivalci in obiskovalci mesta. Vizualne (oblika, barva, površina telesa) in svetlobne značilnosti objekta Moonolith reflektirajo nočno zvezdnato nebo, Luno in zvezde. Prek te primarne plasti instalacije se nato v različnih verzijah razpenja interaktivna plast, ki se na različne načine odziva na zvočne in vizualne dražljaje obiskovalcev.

Moonolith je bil zasnovan skoz večletni projekt DarkStar, ki je pod umetniškim vodstvom Barage združeval ustvarjalce iz različnih področij pri raziskovanju in razvoju možnosti sodobnega interaktivnega in mobilnega monumenta za javni prostor. Darkstar je zasnovan kot odprta platforma za tehnološke, arhitekturne, zvočne in grafične inovacije

Martin Bricelj Baraga je medijski umetnik in neodvisni kurator. Njegova interaktivna dela, avdiovizualni performansi in intervencije raziskujejo odnos med človekom in strojem, družbene vidike popularne kulture, sodobni monumentalizem in politične dimenzije medijskih realnosti. Razstavljal je v številnih galerijah in umetniških prostorih po svetu. Instalacija DarkStar je bila leta 2013 zmagovalna instalacija odprtega poziva na festivalu Glow Next, ki ga je obiskalo 400.000 ljudi.