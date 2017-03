Miro Cerar, al’ še spiš?!

Ker se vlada vedno znova uklanja interesom fosilne industrije in spi na neizpolnjenih obljubah za boj s podnebnimi spremembami, bodo v sredo, 29. marca, ob 16. uri na Gregorčičevi 20 v Ljubljani protesti.

Premier Miro Cerar strmi skozi okno ...

© Uroš Abram

"Se tudi tebi zdi, da naša Vlada prisluhne le interesom fosilne industrije in velikih energetskih igralcev, pred pozivi ljudi pa si zatiska ušesa? Morda je čas, da smo malce glasnejši!" pozivajo organizatorji protesta, ki bo 29. marca pred vladno palačo.

Gre za široko koalicijo 70 okoljskih, delavskih, študentskih, zdravstvenih, mladinskih in drugih slovenskih organizacij, ki so del mednarodnega gibanja Break Free. Med njimi so sindikati SVIZ, Mladi Plus, Visokošolski sindikat, pa Greenpeace, Focus, Amnesty International, IDS, TRS, tudi Taborniki, Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno okolje, Društvo pljučnih bolnikov in drugi. V ponedeljek pa jih bodo podprla tudi ZSSS.

Pobudniki menijo, da vlada zadnje tedne išče načine, kako bi z javnim denarjem subvencionirala ne samo TEŠ (50 milijonov letno), temveč tudi TE TOL (20 milijonov letno): "To je le simptom vladne politike, ki namesto, da bi zavirala, spodbuja fosilna goriva - energetske vire, ki rušijo podnebje, kot ga poznamo, zaradi onesnaženja zraka krhajo naše zdravje in onemogočajo prehod na obnovljive vire energije."

Pobudniki protesta menijo, da vlada zadnje tedne išče načine, kako bi z javnim denarjem subvencionirala ne samo TEŠ (50 milijonov letno), temveč tudi TE TOL (20 milijonov letno).

Na budnici bodo vladnim predstavnikom tudi predali poziv za drugačno energetsko politiko, ki ga je skupina več kot sedemdesetih okoljevarstvenih, mladinskih, študentskih in sindikalnih organizacij ter organizacij, ki delujejo na področju javnega zdravja in človekovih pravic, naslovila na predsednika vlade dr. Mira Cerarja.

"Da bomo predsednika Vlade zagotovo prebudili iz trdnega dremeža, prinesite lonce, kolesarske zvončke, bobenčke, piščalke, ropotulje, raglje in druge pripomočke, s katerimi lahko naredimo nekaj hrupa," še pozivajo organizatorji. Če se shoda ne boste mogli udeležiti, pa lahko zahteve podprete tudi na tej povezavi.