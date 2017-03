Brez komentarja

Spoštovani, z veseljem vas vabiva, da se nam pridružite na ustanovnem kongresu stranke Glas za otroke in družine – stranke, ki Sloveniji prinaša nov zagon in optimizem. Ustanovni kongres bo na materinski dan, v soboto, 25. marca 2017 v Jurjevi dvorani v Stari Loki, Stara Loka 64, 4220 Škofja Loka. Metka Zevnik in Aleš Primc, predstavnika iniciativnega odbora